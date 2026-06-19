Analisti Ben Andoni, në emisionin “3D” të moderuar nga gazetari Alban Dudushi, theksoi se baza reale e protestës lidhet me rreth 40 shoqata mjedisore, të cilat prej kohësh kanë shprehur shqetësimin për mbrojtjen e zonave të mbrojtura.
Sipas tij, puna e tyre ka nisur shumë më herët se shpërthimi i protestës, duke u fokusuar te rreziku që i kanoset mjedisit nga lejet e ndërtimit dhe mungesa e zbatimit të ligjit.
Andoni nënvizoi se rezolutat e Parlamentit Evropian nuk kanë dispozita të detyrueshme ligjore për vendet që janë në proces negocimi për anëtarësim në BE.
“Në asnjë instancë – qoftë në parlamentet lokale apo në Parlamentin Europian, rezolutat nuk kanë fuqi detyruese, por shërbejnë si dokumente kryesore kur vendi përballet me kapitujt e negociatave.
Mw tej ai tha se, “Kryeministri Rama e ka thënë prej kohësh se kapitulli më i vështirë është ai për mjedisin, dhe kjo është shumë e vërtetë,” u shpreh ai, duke shtuar se qeveria shqiptare duhet të japë përgjigje brenda këtij viti për çështjen e zonave të mbrojtura.
Sipas tij, përveç protestave, prioritare për qeverinë mbeten edhe lejet e ndërtimit që janë premtuar.
“Në këtë kontekst mendoj se qeveria shqiptare po luan shumë duke e sfumuar. Në fakt rezoluta duhet të ishte parë me sy të ftohtë,” vijoi Andoni.
Andoni kujtoi se Shqipëria, përveç ligjit për mbrojtjen e zonave të mbrojtura, ka edhe detyrime për respektimin e konventave ndërkombëtare ku është palë.
“Kjo e bën çështjen e mjedisit një nga sfidat më të mëdha të vendit në procesin e integrimit evropian.”
Leave a Reply