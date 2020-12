I ftuar në emisionin ‘Përballë’ të gazetarit Lutfi Dervishi, Angjeli tha se “presidenti është në të drejtë kushtetuese të rikthejë buxhetin, por ligji i adreson nevojat për përballimin e pandemisë”.

” Fondet për qeverinë janë të mjaftueshme. Nuk po them që janë të bollshme që kemi një super shpenzim për shëndetësinë për Covidin se asnjëherë s’ka për ta pasur edhe për disa vite Shqipëria, duhet të jemi realist. Por ky është vendi jonë, kjo është ekonomia jonë, këto janë financat tona”, tha ai.

Sipas profesor Angjelit, ekonomia do të ringrihet në fund të vitit të ardhshëm dhe përgjatë 2022-2023 rritja do t’i rikthehet niveleve të para krizës.

Mbyllja e dytë e ekonomisë do të ishte fatale

Profesor Anastas Angjeli, thotë se një mbyllje e dytë e ekonomisë për shkak te pandemisë do të ishte fatale për vendin tonë.

“Të marrim disa masa plotësuese por jo masa të mbylljes së ekonomisë, do të ishte fatale. Të jenë masa plotësuese por jo gjenerale si ato që morëm ne në fund marsi. Nqs ritmet janë këto që janë unë nuk besoj se ne duhet të shkojmë drejt një mbyllje totale të ekonomisë.

Kjo do të ishte me pasoja të rënda. Shpatullat e ekonomisë tonë nuk mund të mbajnë, do na thyhen brinjët. Vaksina do ta zbuti efektin e pandemisë dhe kjo do të na ndihmojë që masat të vijnë duke u lehtësuar duke mos e goditur prapë ekonominë.” – theksoi Angjeli në Përballë.