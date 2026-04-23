Kreu i Marinës së Shteteve të Bashkuara, John Phelan, u shkarkua një ditë më parë, 22 prill, për shkak të marrëdhënies së tij të ngushtë me Presidentin Donald Trump, të cilin e kontaktoi në mënyrë të pavarur pa u koordinuar me Sekretarin e Mbrojtjes Pete Hegseth.
Kjo është ajo që burime të informuara mirë i shpjeguan Wall Street Journal.
Phelan kishte një marrëdhënie shumë të drejtpërdrejtë me Trump, të cilin e vizitonte shpesh në resortin e tij Mar-a-Lago, dhe madje ishte mburrur gjatë një seance dëgjimore në kongres se mund ta telefononte në mes të natës për të diskutuar ndërtimin e anijeve.
Një episod që e përkeqësoi ndjeshëm situatën ndodhi vjeshtën e kaluar, kur shefi i Marinës i paraqiti një dizajn për një anije të re luftarake direkt Trump-it, duke anashkaluar Hegseth.
“Phelan nuk e kuptoi që nuk ishte shefi. Puna e tij është të ndjekë urdhrat, jo urdhrat që ai mendon se duhen dhënë”, u shpreh një burim për Axios.
