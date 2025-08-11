Këtë verë, shefi i ushtrisë së Pakistanit, Asim Munir, është shfaqur dy herë në zemër të establishmentit amerikan, duke marrë pritje të ngrohta nga gjeneralë dhe politikanë të lartë në SHBA.
Fundjavën e kaluar ai udhëtoi në Florida për ceremoninë e lamtumirës së gjeneralit Michael Kurilla, komandant i forcave amerikane në Lindjen e Mesme, i cili më parë e kishte lavdëruar Munirin për “partneritet fenomenal” në luftën kundër terrorizmit.
Por vizita më e bujshme ndodhi në qershor, kur Munir pati një drekë private dy-orëshe në Uashington me Donald Trump, vetëm një muaj pasi Pakistani dhe India kishin zhvilluar përplasjen më të përgjakshme ushtarake në dekada. Kjo pritje e ngrohtë për një figurë që nuk është as kryetar shteti, por përfaqësues i Pakistanit, befasoi shumë vëzhgues, sidomos duke kujtuar se Trump dikur e kishte akuzuar Islamabadin për “vetëm gënjeshtra dhe mashtrim” ndaj SHBA-ve.
Sot duket se marrëdhëniet mes administratës Trump dhe Pakistanit po lulëzojnë, ndërsa India, dikur me lidhje të ngushta me Trump përmes Modit, po përballet me kritika dhe tarifa të rënda tregtare.
Rikthimi i papritur i marrëdhënieve SHBA–Pakistan
Ekspertët e quajnë këtë një “rilindje të papritur” të marrëdhënieve, e arritur përmes një strategjie të kujdesshme nga gjeneralët pakistanezë: bashkëpunim në kundër-terrorizëm, afrimitet me njerëz pranë Trumpit në biznes, dhe marrëveshje në energji, minerale kritike dhe kriptomonedha, të shoqëruara me komplimente të shumta për Shtëpinë e Bardhë.
Një kthesë vendimtare erdhi në mars, kur kreu i shërbimit sekret pakistanez, Asim Malik, dorëzoi në SHBA një figurë të rëndësishme të ISIS-K, të akuzuar për sulmin në Kabul në vitin 2021 ku humbën jetën mbi 180 persona, përfshirë 13 ushtarë amerikanë. Kjo i solli Pakistanit lavdërime publike nga Trump në fjalimin e tij të Gjendjes së Unionit, ku ai gjithashtu kritikoi Indinë për tarifat e larta.
“Diplomacia” përmes kriptos dhe pasurive natyrore
Pakistani ka përdorur edhe një formë të asaj që analistët e quajnë “diplomaci kripto”. Në prill, një kompani e mbështetur nga Trump, World Liberty Financial, nënshkroi një marrëveshje paraprake me Këshillin e Kriptos të Pakistanit, duke promovuar mundësinë e tokenizimit të pasurive minerale që vlerësohen në “triliona dollarë”.
Ministri pakistanez për kripto dhe blockchain, Bilal bin Saqib, ka shërbyer si një “diplomat në hije”, duke marrë pjesë në bisedime tregtare në Uashington dhe duke promovuar potencialin digjital të Pakistanit pranë rrethit të Trumpit.
Përplasja me Indinë dhe ndikimi në rajon
Gjatë konfliktit të majit me Indinë, Pakistani pretendon se tregoi “forcë dhe përmbajtje”, duke rrëzuar disa avionë indianë, por duke shmangur një përshkallëzim masiv. SHBA-të dhe disa shtete të Gjirit ndihmuan në ndërmjetësimin e armëpushimit, për të cilin Islamabadi i dha Trumpit meritën, deri në atë pikë sa e propozoi për Çmimin Nobel të Paqes.
Kjo linjë bashkëpunimi ushtarake dhe diplomatike e ka vendosur Munirin si ndërmjetës të mundshëm mes SHBA-ve dhe rivalëve të saj si Irani e Kina, një rol që Pakistanit i kujton diplomacinë e viteve ’70 kur ndërmjetësoi hapjen e marrëdhënieve SHBA–Kinë.
Frustrimi indian
India është e irrituar nga afrimi SHBA–Pakistan, sidomos pasi Trump i ka goditur me tarifa 50% për shkak të importeve të naftës ruse. Kryeministri Modi, pas një telefonate të ashpër me Trump, e kundërshtoi publikisht pretendimin se armëpushimi me Pakistanin ishte arritur falë ndërhyrjes amerikane.
Kufizimet dhe rreziqet për Pakistanin
Megjithë afrimin me Trumpin, analistët paralajmërojnë se marrëdhënia mbetet e brishtë. Shumica e pasurive natyrore të Pakistanit janë të pashfrytëzuara ose ndodhen në zona të paqëndrueshme, ekonomia varet nga një paketë ndihme prej 7 miliardë dollarësh nga FMN dhe huatë nga Kina e vendet e Gjirit. Nëse Trump vendos të pajtohet sërish me Indinë, mund ta përdorë Pakistanin si kartë presioni.
Një skenar tjetër është njohja e mundshme e Izraelit nga Islamabadi, e dëshiruar nga Trump, por shumë e vështirë për t’u pranuar në Pakistan për shkak të kundërshtimit publik të fortë.
Marrëdhëniet e reja SHBA–Pakistan po formësohen si një bashkëpunim i tipit “transaksional”, ku të dyja palët kërkojnë fitime të shpejta: Trump, histori suksesi për t’i treguar botës; Pakistani, mbështetje diplomatike dhe ekonomike. Por kjo miqësi e re mund të përmbyset shpejt nëse pritshmëritë nuk realizohen, ashtu siç kanë ndodhur shpesh në të kaluarën mes Uashingtonit dhe Islamabadit.
