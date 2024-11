Hakmarrja ishte baza e fushatës së Donald Trump. Tani ai është gati për ta realizuar atë.

Për vite me radhë, Trump i ka mbushur fjalimet dhe postimet në mediat sociale me thirrje hakmarrëse për kundërshtarët politikë, kritikët dhe anëtarët e medias.

Trump kërkon që ata të ndiqen penalisht, të mbyllen, të deportohen dhe madje të ekzekutohen.

Në javët e fushatës së 2024-ës, ai i përshkallëzoi ato premtime hakmarrjeje.

Shumë mbështetës të Trump-it i hodhën poshtë kërcënimet si retorikë të fushatës.

Por të tjerët – duke përfshirë disa nga këshilltarët më të afërt të Trump – kanë paralajmëruar se ai ka më tepër gjasa të vazhdojë hakmarrjen në një mandat të dytë.

Bazuar në fjalët e vetë Trump-it, këtu janë njerëzit që duhet të frikësohen (skedë e realizuar nga prestigjiozja Politico).

Presidenti, Joe Biden

Trump e ka quajtur shpesh Biden-in të korruptuar dhe, në qershor, ripostoi një mesazh në Truth Social që thoshte se ai duhet të “arrestohej për tradhti”.

“Unë do të emëroj një prokuror special të vërtetë për të ndjekur presidentin më të korruptuar në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, dhe të gjithë familjen e krimit”, tha ai në një fjalim vitin e kaluar.

Zëvendëspresidentja, Kamala Harris

Trump e ka përshkruar dështimin e Harris-it për të kontrolluar emigrimin si aq të rëndë sa njerëzit janë “vrarë për shkak të veprimit të saj në kufi”.

Ai tha në një tubim në shtator se Harris “duhet të fajësohet dhe të ndiqet penalisht” për rolin e saj në një “pushtim” të SHBA-ve nga emigrantë pa dokumente.

Ish-presidenti, Barack Obama

Në vitin 2020, Trump e akuzoi Obama-n për “tradhti” – për atë që Trump e përshkruan si mbikëqyrjen e FBI-së ndaj fushatës së tij presidenciale të vitit 2016.

Në fakt, “spiunimi” i emailit kishte për qëllim një ish-këshilltar për politikën e jashtme në atë fushatë.

Në gusht të këtij viti, Trump ripostoi një mesazh në Truth Social duke bërë thirrje për “gjykatë ushtarake publike” për Obama-n.

Ish-sekretarja e Shtetit, Hillary Clinton

“Burgoseni atë!” ishte një refren i paharrueshëm i mitingjeve të fushatës së Trump në vitin 2016, duke aluduar për përdorimin e një llogarie të emaili-t privat nga ana e Clinton-it.

Në një intervistë në qershor të këtij viti, Trump sugjeroi se Clinton duhet të përballet me të njëjtin lloj ndjekjeje penale.

“A nuk do të ishte e tmerrshme të dërgoje në burg gruan e presidentit dhe ish-sekretaren e shtetit?” tha Trump për Newsmax.

Ish-kryetarja, Nancy Pelosi

Në shtator, Trump tha se Pelosi duhet të përballet me akuza penale në lidhje me shitjen e aksioneve të Visa-s nga burri i saj disa muaj përpara se Departamenti i Drejtësisë të padiste kompaninë për shkelje të pretenduara.

“Nancy Pelosi duhet të ndiqet penalisht për këtë”, tha Trump.

Ai gjithashtu theksoi se Pelosi duhet të ndiqet penalisht për dështimin për të vendosur sigurinë e duhur në Capitol më 6 janar 2021.

Prokurorja e Përgjithshme e New Yorkut, Letitia James

James fitoi zemërimin e Trump si rezultat i padisë që ajo ngriti duke pretenduar për mashtrim të gjerë në perandorinë e biznesit të Trump.

Çështja rezultoi në një gjykim prej më shumë se 450 milionë dollarësh kundër Trump, i cili ka apeluar.

Nëntorin e kaluar, Trump tha në Truth Social se James “duhet të ndiqet penalisht” për rolin e saj në padi.

Gjykatësi i Manhatanit, Arthur Engoron

Engoron u përball me një lumë sulmesh nga Trump ndërsa kryesonte çështjen e mashtrimit civil të James.

Në një ngjarje të fushatës në fillim të këtij viti, Trump tha se Engoron “duhet të arrestohet dhe të ndëshkohet në përputhje me rrethanat”.

Liz Cheney

Cheney zemëroi Trump ndërsa shërbente si nënkryetare e komitetit të përzgjedhur të Dhomës së Përfaqësuesve që hetoi sulmin e 6 janarit 2021 në Capitol.

Ajo është gjithashtu një nga figurat më të shquara republikane që ka mbështetur publikisht Harrisin ndaj Trump.

Në mars, Trump deklaroi në Truth Social se Cheney “duhet të shkojë në burg”.

Në qershor, ai ripostoi një mesazh duke e quajtur Cheney-n “fajtore për tradhti”.

Dhe në ditët e fundit të fushatës së 2024, Trump mendoi: “Le ta vendosim atë përballë një pushke që qëndron me nëntë tyta drejt saj”.

Këshilltari special, Jack Smith

Smith, i cili ngriti të dyja rastet penale federale kundër Trump, është një thes i shpeshtë grushtimi për ish-presidentin.

Vitin e kaluar, Trump ripostoi një mesazh në mediat sociale duke thënë se Smith “duhet të shkojë në burg”.

Në gusht, Trump ripostoi një mesazh që e quajti Smith “një kriminel karriere” dhe duke thënë se ai “duhet të ndiqet penalisht për ndërhyrje në zgjedhje dhe sjellje të pahijshme të prokurorisë”.

Muajin e kaluar, duke u shfaqur në një emision radiofonik, Trump e quajti Smithin “të çrregulluar mendërisht” dhe tha se ai “duhet të dëbohet nga vendi”.

Prokurori i Qarkut të Manhatanit, Alvin Bragg

Një tjetër nga kundërshtarët e sallës së gjyqit të Trump është Bragg, i cili ngriti çështjen që çoi në dënimin e ish-presidentit për 34 akuza.

Kjo për krime që rrjedhin nga një skemë për t’i paguar fshehurazi 130 mijë dollarë yllit porno Stormy Daniels.

“Ka një rast për t’u ngritur … që prokurori duhet të ndiqet penalisht – prokurori i qarkut duhet të ndiqet penalisht”, u tha Trump gazetarëve gjatë gjyqit në maj.

Ish-kryetari i shefit të Shtabit të Përbashkët, Mark Milley

Për më shumë se tre vjet, Trump ka kritikuar Milley-n, duke pretenduar se kontakti i gjeneralit me një zyrtar kinez gjatë periudhës së tensionuar të tranzicionit katër vjet më parë përbënte tradhti.

“Ky është një akt aq i frikshëm saqë, në kohët e shkuara, dënimi do të ishte vdekja!” deklaroi Trump.

Debati u rindez ditët e fundit pasi Milley e quajti Trump-in “fashist deri në palcë”.

Ish-drejtori i FBI-së, James Comey

Trump e shkarkoi Comey-n në mënyrë të famshme në vitin 2017.

Kur Comey publikoi një libër vitin e ardhshëm, Trump u sulmua në Twitter, duke pretenduar se ish-shefi i FBI-së “publikoi informacione të Klasifikuara, për të cilat ai duhej të ndiqej penalisht” dhe gënjeu Kongresin.

Departamenti i Drejtësisë nuk pranoi të ngrejë ndonjë akuzë kundër Comey.

Hunter Biden dhe pjesa tjetër e familjes Biden

Trump ka thënë se do të emërojë një këshilltar special për të hetuar atë që ai thotë se është korrupsion që përfshin familjen e Biden.

Ai ka qenë i paqartë se kush do të hetohej dhe për çfarë, por ndonjëherë ka folur për paratë që djali i Biden, Hunter, pranoi nga burimet kineze.

Ish-agjenti special i FBI-së, Peter Strzok

Për më shumë se gjashtë vjet, Trump ka akuzuar Strzok për tradhti bazuar në mesazhet me tekst.

Disa mesazhe treguan Strzok duke përçmuar Trumpin si një “idiot.

Ish-avokatja e FBI-së, Lisa Page

Trump ka kritikuar gjithashtu Page, e cila ishte në një lidhje romantike me Strzok, duke sugjeruar se ajo është fajtore për tradhti bazuar në komentet e saj në shkëmbimet e teksteve.

Adam Schiff

Trump ka kritikuar në mënyrë të përsëritur Schiff, i cili u zgjodh në Senat të martën dhe shërbeu si kryetar i Komitetit të Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve kur Trump ishte në detyrë.

Ish-presidenti postoi në Truth Social: “Schiff është një hajdut dhe tradhtar dhe duhet të ndiqet penalisht për dëmin që i ka bërë vendit tonë!”

Themeluesi i Facebook, Mark Zuckerberg

Trump dhe disa nga aleatët e tij kanë qenë kritikë të ashpër ndaj Zuckerberg pasi ai dhe gruaja e tij, Priscilla Chan, dhanë 420 milionë dollarë në 2020 për të përmirësuar infrastrukturën zgjedhore.

Mbështetësit e Trump pretendojnë se paratë ishin një komplot i fshehtë për të nënvlerësuar rizgjedhjen e tij.

Në një libër të botuar në shtator, Trump akuzoi Zuckerberg për një “komplot të turpshëm kundër presidentit”.

Ai paralajmëroi: “Ne po e vëzhgojmë atë nga afër dhe nëse ai bën ndonjë gjë të paligjshme këtë herë, ai do ta kalojë pjesën tjetër të jetës së tij në burg”.

Ish-avokati i Trump, Michael Cohen

Trump ka sulmuar në mënyrë të përsëritur Cohen, ish-avokatin, i cili e sulmoi atë rreth një vit e gjysmë në presidencën e tij dhe u bë një dëshmitar kryesor në gjyqin për korrupsion.

“Cohen duhet të ndiqet penalisht për gënjeshtra dhe të gjitha trazirat dhe kostot që ai i bëri zyrës së D.A.”, shkroi Trump në Truth Social vitin e kaluar.

Nënkoloneli i policisë së Capitolit të SHBA-ve, Michael Byrd

Trump është bashkuar me mbështetësit e tij – disa prej të cilëve morën pjesë në trazirat e 6 janarit 2021, në Capitol – për të kërkuar ndjekjen penale të Byrd, oficerit të policisë së Capitolit të SHBA-ve që qëlloi dhe vrau Ashli ​​Babbitt.

51 profesionistë të inteligjencës që nënshkruan letrën për laptopin e Hunter Biden

Trump mbetet i mërzitur nga një letër e profesionistëve të inteligjencës disa javë përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020, duke pretenduar se një publikim i emaileve të supozuara nga Hunter Biden “ka të gjitha shenjat klasike të një operacioni informacioni rus”.

Ish-zyrtarët pranuan në letër se nuk e dinin me siguri nëse emailet ishin të vërteta, por thanë se zbulimet ishin “të dyshimta”.

Gazetarë, redaktorë dhe botues të POLITICO

Trump ka bërë thirrje gjithashtu për masa të rrepta – përfshirë burgimin – për gazetarët që refuzojnë të identifikojnë burimet e tyre.

Ai kapi në mënyrë specifike raportin ekskluziv të POLITICO-s në maj 2022 në lidhje me një draft opinion të Gjykatës së Lartë që rrëzonte Roe vs Wade.

Në një tubim në vitin 2022, Trump ngriti spektrin e përdhunimit në burg si një mjet potencial për të identifikuar një zbulues.

“Kur gazetari mëson se ai do të martohet brenda dy ditësh me një të burgosur të caktuar që është jashtëzakonisht i fortë, i ashpër dhe i poshtër, ai do të thotë… ‘E dini, mendoj se do t’ju ​​jap informacionin. Këtu është burimi. Më nxirrni nga këtu”.