Nga Anais Ginori, La Repubblica
Një javë pas grabitjes sensacionale në Luvër, hetimi ka bërë një përparim të parë. Dy të dyshuar, tashmë të njohur për zbatimin e ligjit dhe të konsideruar ekspertë të grabitjeve me kontratë, u arrestuan të shtunën në mbrëmje dhe aktualisht janë në paraburgim. Njoftimi u bë nga prokurorja e Parisit Laure Beccuau, e cila shpjegoi gjithashtu se numri i hetuesve të vendosur për të gjurmuar autorët e kësaj grabitjeje spektakolare është rritur në mbi njëqind oficerë.
Një nga hajdutët e dyshuar të Luvrit u ndalua në Aeroportin Roissy ndërsa përpiqej të hipte në një fluturim për në Algjer. Tjetri ishte vendosur në zonën e Parisit, por thuhet se po nisej për në Mali. Të dy janë në të tridhjetat dhe me origjinë nga Seine-Saint-Denis, në veri të Parisit. Ata po hetohen për “vjedhje të organizuar” dhe “komplot kriminal për të kryer një krim”, dhe ndalimi i tyre mund të zgjasë deri në 96 orë.
Si u gjetën
Burrat që tani janë nën arrest u identifikuan falë gjurmëve të ADN-së të gjetura në Galerinë Apollo të Luvrit. Dy bashkëpunëtorët e tjerë mbeten në arrati, pasi grabitja u krye nga një komando me katër persona, dy prej të cilëve hynë në galeri me ndihmën e një platforme ngritëse dhe dy të tjerë përgjegjës për mbështetjen logjistike dhe arratisjen me një skuter.
Ende nuk ka asnjë shenjë të ngarkesës prej 88 milionë eurosh që përbëhet nga tetë Xhevahiret e vjedhura të Kurorës, të cilat përfshijnë diademën e Perandoreshës Eugenie, të zbukuruar me gati 2,000 diamante, dhe gjerdanin me safir që i përkiste Mbretëreshës Maria Amalia dhe Mbretëreshës Hortense.
Mbikëqyrja e Policisë
Xhevahiret më të çmuara që kanë mbetur në Galerinë Apollo janë zhvendosur ndërkohë për siguri. Ministri i Brendshëm Laurent Nuñez ka shpjeguar se kundërshton idenë e instalimit të një stacioni policie brenda muzeut, siç kërkohet nga Drejtori-Presidenti Laurence des Cars. “Nëse fillojmë me Luvrin, do të përfundojmë duke i vendosur ato kudo,” komentoi Nuñez, duke vënë në dukje se stacioni aktual i policisë ndodhet tashmë vetëm pak metra larg muzeut.
“U shpreh urimet e mia të përzemërta hetuesve që kanë punuar pa u lodhur, siç ua kërkova, dhe që gjithmonë kanë pasur besimin tim të plotë”, komentoi Nuñez për X pas arrestimit të tij: “Hetimi duhet të vazhdojë në përputhje me konfidencialitetin e hetimit nën juridiksionin e prokurorisë së Parisit. Le të ecim përpara me të njëjtën vendosmëri, le të vazhdojmë!”
Leave a Reply