Çfarëdo që të përpiqet presidenti, ai nuk mund ta ndalojë Magën të flasë për dosjet. Demokratët, siç pritej, po bëjnë shumë bujë, por republikanët në Uashington po bëhen gjithnjë e më nervozë.

Një përditësim i rrallë mbi shëndetin e Presidentit Trump. Paralajmërime për një rënie të tregut të aksioneve për shkak të kërcënimeve të tij për të shkarkuar kryetarin e Rezervës Federale të SHBA-së.

Dërgimi i raketave Patriot në Ukrainë. Akuza të reja për një “komplot të administratës Obama” për të organizuar një grusht shteti pas zgjedhjeve të vitit 2016.

Këto janë vetëm disa nga titujt kryesorë që Trump dhe ekipi i tij kanë gjeneruar gjatë dy javëve të fundit. Por asnjëri prej tyre nuk ka dominuar për më shumë se një cikël të vetëm lajmesh. Pse? Dosjet Epstein.

Uashingtoni nuk pushon së foluri për financierin e ndjerë: a u vra i dënuari për abuzues seksual për të mbrojtur sekretet e shumë të njohurve të tij të famshëm? Ku është lista e klientëve të tij? Kush fshihet pas mbulimit të të dhënave? Çfarë di vërtet Trump dhe sa e ngushtë ishte miqësia e tij me Jeffrey Epstein ? A është e gjitha kjo e mirë për demokratët?

Sado që përpiqet, presidenti nuk po gjen dot një mënyrë për ta ndryshuar bisedën. “Më pas do t’i duhet të pushtojë Groenlandën”, thotë një republikan i acaruar. Një simpatizant i Trumpit psherëtin: “Është një rrëmujë e madhe”.

Dy javë pasi Departamenti i Drejtësisë dhe FBI-ja publikuan një memo ku thuhej se Epstein vrau veten ndërsa ishte në burg në pritje të gjyqit dhe se nuk kishte “listë klientësh”, historia ka marrë hov. Tani, si republikanët ashtu edhe demokratët po shprehin shqetësim për një mbulim të dyshuar të ngjarjes.

Për bazën e Trump, është testi i pastërtisë që tregon nëse je rob i establishmentit apo i përgatitur të ngrihesh kundër tij. Besimi në komplotin e Epstein është rasti i provës në mospëlqimin e tyre për shtetin e thellë. Për republikanët e shkollës së vjetër, përgjigjja e Trump ndaj tij është një gabim i padetyruar që paraqet rrezik elektoral. Për demokratët, është përleshja e parë politike në njëfarë kohe që e ka bërë presidentin të djersitet.

Ajo që në shikim të parë mund të dukej një histori mjaft e pavlerë, është shndërruar në një valle politike të ndërlikuar me potencialin për të ndikuar në zgjedhjet thelbësore të mesit të mandatit për në Kongres vitin e ardhshëm.

Pasi kaloi ditë të tëra duke e përshkruar temën si “TË MËRZITSHME”, Trump më në fund ndryshoi qëndrim të enjten përballë ankesave në rritje nga ana e tij. Në përgjigje të asaj që ai e quajti “sasinë qesharake të publicitetit” që iu dha Epstein, ai urdhëroi prokuroren e tij të përgjithshme, Pam Bondi, të “paraqiste çdo dëshmi përkatëse të jurisë së madhe” (fjala “relevante” potencialisht po bën shumë punë aty).

Ky njoftim erdhi pasi një raport i Wall Street Journal pretendonte se përpara se të bëhej president, Trump kishte kontribuar me një letër të turpshme në librin e 50-vjetorit të ditëlindjes së Epstein. Në përgjigje, një Trump i tërbuar, i cili e denoncoi letrën si të rreme, ka ngritur një padi për shpifje prej 10 miliardë dollarësh kundër gazetës, botuesit të saj, Dow Jones, dhe kompanisë së saj mëmë, News Corp (botues i The Times dhe The Sunday Times). Një zëdhënëse e Dow Jones tha: “Ne kemi besim të plotë në rigorozitetin dhe saktësinë e raportimit tonë dhe do të mbrohemi me forcë kundër çdo padie.”

Por problemi i presidentit me Epsteinin nuk ka mbaruar ende: pyetjet po shtohen. Ndërsa vlerësimet e miratimit të Trump mbeten të qëndrueshme midis republikanëve, sondazhet mbi trajtimin e tij të dosjeve Epstein nuk janë pikërisht optimiste.

Një sondazh i YouGov/Economist zbuloi se 81 përqind e atyre që votuan për Kamala Harris dhe 59 përqind e votuesve të Trump besojnë se qeveria po fsheh provat e Epstein. Kur votuesve iu kërkua të dinin se sa Trump dinte për krimet që Epstein mund të ketë kryer përpara se akuzat të bëheshin publike, 40 përqind e të anketuarve thanë “shumë”, ndërsa 17 përqind thanë “disa”.

Republikanët e zgjedhur privatisht kanë frikë nga pasojat në kutitë e votimit. “Ata e ndiejnë se është diçka ekzistenciale”, thotë një republikan i lartë. “Ata po përpiqen të gjejnë një mënyrë për t’u mbuluar, pasi nuk i besojnë Trumpit. Ata nuk besojnë se ai nuk është në dosje dhe nuk besojnë se ai nuk do të ndryshojë mendje.” Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Johnson, ka bërë thirrje që dosjet të publikohen, ndërsa Thomas Massie, një kritik republikan i Trumpit, po u bën thirrje votuesve të “vazhdojnë presionin, po funksionon… Ne duam të gjitha dosjet”.

Trump nuk ka nevojë të kërkojë rizgjedhje vetë, ndryshe nga senatorët, kongresmenët dhe kongresmenet që i shohin me nervozizëm zgjedhjet e mesmandatit. Nuk ka kaluar pa u vënë re në Partinë Republikane që JD Vance, nënkryetari dhe favoriti për të pasuar Trumpin, mbajti një profil të ulët javën e kaluar ndërsa presidenti sulmoi mbështetësit e tij “të dobët” të Maga-s për ngritjen e shqetësimeve të tyre. “Ai filloi të fliste vetëm kur u shndërrua në një grindje me median”, vëren një burim i brendshëm republikan.

Ndërkohë, opozita po mëson të përqafojë skandalin Epstein. Demokratët e lartë më parë kishin nxituar të hidhnin poshtë zërat për një komplot, por gjatë ditëve të fundit kanë filluar të bëjnë thirrje për publikimin e dosjeve.

Vazhdimësia e skandalit deri më tani rrjedh pjesërisht nga perceptimi se Trump dhe ekipi i tij kanë ndryshuar anë.

Presidenti ishte ndër ata që ngritën shpresat e konspiracistëve të Epstein gjatë zgjedhjeve, duke sugjeruar se publikimi i më shumë dosjeve mund të ndodhte nën mbikëqyrjen e tij. Kreu i FBI-së, Kash Patel, foli më parë për një konspiracion të Epstein, ndërsa Bondi u shfaq në Fox News duke pretenduar se lista e klientëve – të cilën ajo tani thotë se nuk ekziston – ishte në tavolinën e saj/ The Sunday Times