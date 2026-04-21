Kosova po përballet me një situatë të bllokuar politike lidhur me zgjedhjen e presidentit të ri, në një moment kur vendi ndodhet vetëm pak ditë larg afatit kushtetues për përmbylljen e këtij procesi. Deri më tani nuk është arritur asnjë marrëveshje mes partive kryesore politike, duke e lënë çështjen e presidencës të hapur dhe të pasigurt.
Tri forcat kryesore politike, partia në pushtet dhe dy partitë opozitare kanë qëndrime të ndryshme dhe të papajtueshme për mënyrën e zgjedhjes së presidentit dhe për emrin që duhet ta mbajë këtë post. Edhe pse janë zhvilluar takime dhe janë bërë propozime të ndryshme, asnjëra palë nuk ka arritur të sigurojë mbështetjen e nevojshme për ta çuar procesin përpara.
Një nga arsyet kryesore të kësaj bllokade është fakti se asnjë parti nuk ka numrat e mjaftueshëm në Kuvend për të zgjedhur presidentin e vetme.
Kushtetuta kërkon një shumicë të cilësuar prej 80 votash, gjë që e bën të domosdoshëm bashkëpunimin ndërpartiak. Nëse kjo shumicë nuk arrihet pas disa raundeve votimi, ekziston rreziku që vendi të shkojë në zgjedhje të reja parlamentare.
Partia në pushtet ka propozuar disa emra dhe ka deklaruar se ka ofruar edhe bashkëpunim politik dhe poste qeveritare për opozitën, me qëllim arritjen e një marrëveshjeje. Megjithatë, opozita i ka refuzuar këto oferta, duke i konsideruar të papranueshme ose jo serioze, dhe ka kërkuar një zgjidhje tjetër politike për ndarjen e pushtetit.
Nga ana tjetër, opozita kundërshton idenë që një parti të ketë kontroll mbi të gjitha institucionet kryesore të shtetit, duke përfshirë qeverinë, parlamentin dhe presidencën.
Sipas saj, kjo do të krijonte një përqendrim të tepruar të pushtetit dhe do të dëmtonte balancën institucionale në vend.
Analistët politikë e shohin këtë situatë më shumë si një garë për ndikim politik dhe përfitime elektorale sesa si një proces real për të zgjedhur presidentin.
Sipas tyre, palët politike po e përdorin çështjen e presidencës për të forcuar pozitat e tyre para opinionit publik dhe për të fituar avantazh politik.
Presidenti i Kosovës ka një rol kryesisht përfaqësues, por me kompetenca të rëndësishme, sidomos në politikën e jashtme, emërimet e larta shtetërore dhe sigurinë kombëtare. Për këtë arsye, kontrolli mbi këtë post shihet si me rëndësi strategjike për balancën e pushtetit në vend.
Nëse nuk arrihet një marrëveshje brenda afatit kushtetues, vendi mund të përballet me një krizë të re institucionale dhe eventualisht me zgjedhje të reja parlamentare. Megjithatë, ekziston pasiguri nëse edhe zgjedhjet e reja do të sillnin një zgjidhje, pasi mund të përsëritet e njëjta situatë bllokade politike dhe mungesë kompromisi. /Marrë nga REL
