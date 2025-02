Për historianin Paskal Milo zgjedhjet e të dielës në Kosovë janë shumë të rëndësishme për të përcaktuar fituesin dhe për ti dhënë qeverisë së ardhshme një mandat të plotë.

I ftuar në emisionin “Log” në News24, Milo u shpreh se Partia Lëvizja Vetëvendosja mund të fitojë deri në 40% të votave. Ndërkohë teksa iu referua sondazheve, ai tha se LDK-PDK do të kenë rritje në numra dhe përqindje.

Paskal Milo: Këto zgjedhje vijnë në një moment që është i veçantë, delikat për Kosovën për shkak të zhvillimeve të brendshme, intensive, polarizuese brenda vendit, por edhe për shkak të konjukturës ndërkombëtare dhe për shkak të presidentit të ri të SHBA dhe efekteve që politika e tij, deklaratat e tij dhe veçanërisht deklaratave të Grenell bëri në adresë të Kosovës dhe personalisht kryeministrit Kurti. Këto rrethana i bëjnë zgjedhjet në Kosovë shumë të rëndësishme për të përcaktuar fituesin e këtyre zgjedhjeve dhe mbi të gjitha për ti dhënë qeverisë së ardhshme të Kosovës një mandat të qëndrueshëm për të përballuar sfidat që ka Kosova, që mund ti ketë edhe më të mëdha.

Unë nga të dhënat që kam përfituar nga informacionet që kam dhe që janë bërë publike, del që nuk do kemi një qeveri stabël. Kjo sepse VV parashikohet të ketë rreth 40% të votave, ndërkohë që ka parashikime që LDK-PDK do të kenë rritje në numra dhe përqindjet e tyre. Kjo shtron dy probleme, e para që VV mund të mos jetë në gjendje të plotësojë numrat për të patur një qeveri të vetëm dhe në kërkim të një aleancë mund të mos gjejë partner. Alternativa e dytë mund të ishte bashkimi i partive opozitare në rast se ata dot ë arrinin numrat e duhura për të krijuar një qeveri koalicioni. Alternativa e tretë do të jetë për të shkuar sërish në zgjedhje të parakohshme.