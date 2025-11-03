Ish-prokurori Ervin Karanxha, i ftuar në emisionin “3D” në RTSH, ka ofruar një interpretim ligjor për vendimin e Gjykatës Kushtetuese që pranoi ankimin e Erion Veliajt kundër shkarkimit të tij.
Sipas Karanxhës, Gjykata Kushtetuese ka vendosur duke interpretuar Nenin 115 dhe veçanërisht Nenin 42 të Kushtetutës, i cili kërkon që personi të ketë të drejtë të dëgjohet përpara se ndaj tij të merret një vendim, në këtë rast, vendimi për shkarkim.
“Me vendimin është bërë e qartë se jemi në proces kushtetues. Çdo kush duhet të dëgjohet para se të shkarkohet sipas nenit 42. Parimi i mbrojtjes nuk duhet të shkelet,” tha Karanxha.
Ai nënvizoi se vendimi i Kushtetueses është procedural dhe nuk ka ndikim në thelbin e akuzave që rëndojnë ndaj Veliajt.
Megjithatë, Karanxha theksoi se vendimi i Kushtetueses krijon një situatë pak të sikletshme për qeverisjen lokale, duke pasur parasysh madhësinë e Bashkisë së Tiranës.
“Tirana gjatë ditës shkon deri dhe në 1 milionë banorë. Logjikisht duhet të ketë kryetar bashkie. S’mund të bëhet puna nga burgu,” tha ish-prokurori.
Ai sugjeroi se rasti Veliaj nxjerr në pah një boshllëk ligjor dhe theksoi se, ndoshta, duhet të ndryshohet Kushtetuta për të parashikuar rastet kur një zyrtar i lartë i zgjedhur gjendet në pamundësi të përhershme (si paraburgimi) për të ushtruar detyrën, duke mos u mbështetur vetëm në Nenin 62 pika c (mungesa 3-mujore).
Në lidhje me procesin penal, Karanxha kritikoi taktikën e përdorur nga Veliaj.
“Veliaj gaboi teknikisht duke u marrë me prokurorin. Duhej të mbrohej mbi bazë të procedurës penale. Taktika që përdori ka rënduar pozitën e Veliajt,” u shpreh ish-prokurori.
Ai shtoi se ndonëse mund të ketë teprime me masën “arrest me burg” në sistemin e drejtësisë, SPAK ka vendosur një standard të konsoliduar për raste të tilla të zyrtarëve të lartë, dhe masa e sigurimit të Veliajt është vendosur nga gjykata.
