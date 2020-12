Procedimet kundër ish-komandantëve zhvillohen në një kohë kur politikanët janë të popullarizuar dhe gëzojnë shumë mbështetje nga popullata, të cilët nuk kanë asnjë lidhje me luftëtarët e vjetër, por duan të luftojnë korrupsionin. Këta janë kryetarja e Parlamentit dhe Presidentja e përkohshëm Vjosa Osmani dhe ish-kryeministrin Albin Kurti nga Vetëvendosja, të cilët mund të fitojnë zgjedhjet vitin e ardhshëm.

Gazeta austriake Der Standard ka publikuar një analizë rreth Gjykatës Speciale dhe gjykimit të katër pjesëtarëve të Ushtrisë Ҫlirimtare të Kosovës, duke përfshirë Hashim Thaҫin, Kadri Veselin, Jakup Krasniqin e Rexhep Selimin.

Duke u bazuar në dosjen e Gjykatës Speciale, kjo gazetë ka përmendur akuzat me të cilat rëndohen këta persona.

Der Standard shkruan se ata do të mbajnë përgjegjësi për akuzat e tyre. Tutje përmendet frikësimi i dëshmitarëve, dërgimi jashtë vendit e ofrimi i pozitave të larta.

Ndërkaq në fund të analizës thuhet se Kosovën do ta qeverisë dikush tjetër që nuk ka të bëjë me luftën e që do të luftoj korrupsionin. Fjala është për Vjosa Osmanin, aktualisht ushtrues detyre e Presidentes së Kosovës dhe Albin Kurti, kryetar i Vetëvendosjes, që sipas gazetës austriake me gjasë do të fitoj zgjedhjet.

Më poshtë gjeni shkrimin e plotë:

Ish-luftëtarët në Kosovë do të mbajnë përgjegjësi

Procedimet kundër ish-komandantëve të UÇK Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës janë delikate. Dëshmitarët frikësohen dhe dokumentet po rrjedhin.

Një epokë e re ka filluar për Kosovën, shtetin më të ri në Evropë. Tani ata burra që dyshohen se kanë kryer krime gjatë luftës në Kosovë 1999 do të mbahen përgjegjës. Shumë nga ish-komandantët e UÇK Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës kanë bërë karriera politike gjatë 20 viteve të fundit. Ata gjithashtu formuan vetë-imazhin e kombit. Ata kishin monumente të ndërtuara dhe adhuronin heronj për UÇK-në.

Heroizmi i mbrojtësve u nxor, vendbanimet mizore me armiqtë e brendshëm – sidomos pas luftës – ose me ata shqiptarë që nuk dëshironin të bashkëpunonin me UÇK-në dhe me pjesëtarët e pakicave, si serbët dhe romët, do të futeshin nën qilim.

Tortura dhe vrasje

Por pas viteve të pritjes – Gjykata Speciale e Kosovës për Krime Lufte u themelua në vitin 2016 dhe gjykimet e disa komandantëve kryesorë të UÇK-së tani kanë filluar. Të akuzuarit janë ish-presidenti Hashim Thaçi, ish-lideri i partisë PDK, Kadri Veseli, ish-nënkryetari i partisë Vetëvendosje, Rexhep Selimi dhe ish-kryetari i parlamentit Jakup Krasniqi nga partia Nisma. Ata akuzohen për kapje të paligjshme, tortura, vrasje dhe persekutim midis marsit 1998 dhe shtatorit 1999. Aktakuza flet për një “ndërmarrje të përbashkët kriminale” së cilës thuhet se i përkisnin këta njerëz.

Shumica e krimeve ndodhën në kampet e burgjeve të UÇK-së në Kosovë dhe Shqipëri. Viktimat dhe të afërmit e viktimave tani duhet të dëshmojnë në gjykatë. Në total thuhet se janë të paktën 416 njerëz që ranë viktima të krimeve të katër të pandehurve. Veçanërisht e rëndësishme për familjarët që krimet të identifikohen si të tilla. Ky ishte një përparësi për shumicën e njerëzve në Tribunalin e Jugosllavisë. Por tani viktimat duhet të marrin gjithashtu konfirmimin zyrtar – gjë që nuk ishte ende rasti në gjykatën e Jugosllavisë. Kërkesat për pagesa të reparacioneve mund të dorëzohen.

Fushata kundër gjykatës

Gjykata speciale tashmë kishte njoftuar akuzat kundër Thaçit në qershor para se ato të konfirmoheshin sepse Thaçi gjithmonë ishte përpjekur të anashkalonte gjykatën. “Z. Thaçi dhe Z. Veseli besohet se kanë kryer një fushatë të fshehtë për të shfuqizuar ligjin që krijon gjykatën dhe përndryshe pengojnë punën e gjykatës për të siguruar që ata të mos shkojnë në gjyq,” thuhet në një transmetim nga gjykata. Akuzat tani janë konfirmuar dhe të pandehurit tashmë janë marrë në pyetje.

Por edhe tani prokurori në Hagë ka publikuar dokumente që tregojnë se Thaçi u përpoq të ndikonte në dëshmitarët e mundshëm. Ish-komandantët ende mund të ushtrojnë shumë presion dhe të frikësojnë njerëzit sepse ekziston një lloj solidariteti në Kosovë kur bëhet fjalë për luftën. Shumë kanë frikë nga pasojat për veten dhe familjet e tyre nëse dëshmojnë. Sipas dokumenteve, Thaçi gjithashtu pretendohet se u përpoq të ndikonte në dëshmitarët e mundshëm me ryshfet ose përfitime. Edhe poste thuhet se u janë ofruar këtyre njerëzve.

Dëshmitarët i tremben presionit të botimit

Ish-komandantët gjithashtu thuhet se kanë punësuar anëtarë të ish-shërbimit sekret kosovar SHIK për të frikësuar dëshmitarët. Njerëzit të cilët kanë punuar për Rexhep Selimin thuhet se kanë tentuar madje vrasjen kundër një dëshmitari. Selimi është nën sanksionet e SHBA. Disa dëshmitarë janë marrë tashmë jashtë vendit sepse konsiderohet se janë në rrezik. Frikësimi i dëshmitarëve luajti një rol në procedurat e mëparshme kundër komandantëve të UÇK-së. Por tani dokumentet nga Gjykata Speciale u janë zbuluar ish njerëzve të UÇK-së dhe dëshmitarët kanë frikë se UÇK tani mund të publikojë emrat e tyre. Dy persona nga shoqatat e veteranëve të UÇK-së u arrestuan për shkak të rrjedhjeve.

Procedimet kundër ish-komandantëve zhvillohen në një kohë kur politikanët janë të popullarizuar dhe gëzojnë shumë mbështetje nga popullata, të cilët nuk kanë asnjë lidhje me luftëtarët e vjetër, por duan të luftojnë korrupsionin. Këta janë kryetarja e Parlamentit dhe Presidentja e përkohshëm Vjosa Osmani dhe ish-kryeministrin Albin Kurti nga Vetëvendosja, të cilët mund të fitojnë zgjedhjet vitin e ardhshëm. Atëherë Kurti mund të kthehet në pushtet. Në çdo rast, çështje të tjera nga e kaluara e luftës mund të dalin në pah./botasot