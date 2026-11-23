Nga arrestimi i bosit Daniel Kinahan deri te sekuestrimi i pasurive të klaneve të Marsejës, Emiratet po përshpejtojnë ekstradimin e kriminelëve drejt shteteve të huaja për të fituar mbështetje ndërkombëtare.
Era ka ndryshuar në Dubai. Ose ndoshta bëhet fjalë vetëm për disa lëvizje të forta. Gjithçka varet nga mënyra se si duhen vlerësuar veprimet e Emirateve në një çështje delicate, strehimi që u është ofruar kriminelëve të rrezikshëm.
Prej njëfarë kohe, autoritetet kanë vendosur të ekstradojnë një numër të konsiderueshëm prej tyre, si pasojë e marrëveshjeve dhe shkëmbimeve me qeveritë e huaja.
Vetëm pak ditë më parë, policia arrestoi personin që dyshohet se kishte urdhëruar një vrasje të parandaluar në Qipro, një ngjarje e lidhur me botën e krimit të organizuar të Evropës Lindore.
Kjo është pothuajse një kopje e asaj që ndodhi gjatë muajve të mëparshëm, kur agjentët e këtij shteti të vogël arrestuan Endikun, i njohur si “Zëri” ose “Fantazma”. Ai ishte kumbari i mafies greko-ruse, ishte bërë mbreti i klubeve të natës në Athinë, një organizator i rëndësishëm i kontrabandës së cigareve dhe karburanteve, si dhe përgjegjës për një seri atentatesh me qëllim ndërtimin e perandorisë së tij kriminale.
Edhe në këtë rast kishte një lidhje me Qipron, për herë të parë, banditi zbuloi pa dashje fytyrën e tij gjatë një videotelefonate me një grua në ishull. Prej vitesh e kërkonin. Ose më saktë, grekët e dinin se ai ndodhej nën diellin e Gjirit Persik, por nuk arrinin të siguronin arrestimin e tij. Në fund, kjo ndodhi.
Po kështu ndodhi edhe në gusht, me ekstradimin e Daniel Kinahanit, irlandezit që drejtonte klanin me të njëjtin emër, pjesë e të ashtuquajturit “superkartel”.
Për kapjen e tij ishte vendosur edhe një shpërblim nga autoritetet amerikane dhe ekzistonin dosje të shumta gjyqësore kundër tij. Megjithatë, këto nuk e kishin penguar të vazhdonte aktivitetet e tij të paligjshme. Me arrestimin e tij, kjo çështje mori fund.
Dorëzimi i tij pati një rëndësi simbolike dhe ishte paraprirë nga veprime të ngjashme të Emirateve, në një proces që kishte nisur rreth vitit 2024.
Sipas burimeve të cituara nga gazeta Wall Street Journal, autoritetet kanë kthyer në vendet e tyre: 28 shtetas francezë; 23 shtetas belgë; 16 shtetas shqiptarë; rreth 12 shtetas danezë dhe holandezë; një numër personash nga vendet aziatike; si dhe një numër të konsiderueshëm mashtruesish kibernetikë.
Veçanërisht i bujshëm ishte operacioni që çoi në sekuestrimin e miliarda dollarëve të lidhur me mashtrime online, ku përfshiheshin persona që vepronin nga Dubai.
Shumë figura të botës kriminale kishin mbërritur në Emirate për të investuar dhe për të pastruar të ardhurat e paligjshme, si dhe për t’u shpëtuar hakmarrjeve.
Anëtarët e DZ Mafias, rrjeti që kontrollon tregtinë e drogës në Marsejë, kishin blerë apartamente luksoze në disa rrokaqiej. Tashmë këto prona janë sekuestruar.
Në këtë botë të shkëlqyeshme ka vend edhe për aventurierë. Një shtetas nigerian, përgjegjës për mashtrime të mëdha online, nuk kishte frikë të publikonte fotografi në rrjetet sociale, ku shfaqte sende luksoze dhe makina sportive shumë të shtrenjta.
Shfaqja e tij e tepruar kaloi çdo kufi dhe fundi ishte i pashmangshëm. Nga luksi i tepruar përfundoi në kushtet e rrepta të një qelie burgu.
Autoritetet i kishin mbyllur sytë për aq kohë sa kishin vendosur të mos ndërhynin. Por tani kanë vendosur t’i japin fund kësaj situate. Dhe kjo për disa arsye.
Lufta ka shkaktuar një krizë të thellë dhe Emiratet kanë nevojë për mbështetje diplomatike ndërkombëtare. Ndër të tjera, ato po përpiqen të emërojnë një diplomate të tyre në postin e Sekretares së Përgjithshme të OKB-së.
Në disa raste, Emiratet kanë “dorëzuar” gangsterë në këmbim të një “shpërblimi” politik ose ekonomik.
Një tjetër synim ka qenë largimi i etiketimit të Emirateve si një “Tortuga e re”, duke iu referuar ishullit historik që shërbente si strehë për piratët, trafikantët e drogës dhe personat në arrati nga drejtësia.
Në disa raste, ia kanë dalë. Gazeta amerikane kujton se Emiratet janë hequr nga lista gri e vendeve me rrezik për pastrim parash.
Sipas ekspertëve që ndjekin këtë botë kriminale, disa bosë, të alarmuar nga ndryshimi i politikës së autoriteteve, po mendojnë të zhvendosen drejt vendeve të tjera, ku do të ishin më pak të ekspozuar ndaj arrestimit.
E njëjta gjë thuhej edhe për Kinahanin. Kishte spekulime se ai mund të arratisej drejt Iranit, ku kishte kontakte të mira, por në fakt kishte qëndruar në strehën e tij arabe. Megjithatë, mbetet ende shumë për t’u bërë.
Procedurat për dorëzimin e një krimineli mund të zgjasin shumë. Ato kërkojnë misione teknike dhe bisedime diplomatike. Pritjet shpesh janë rraskapitëse, por mund të ndërpriten nga përshpejtime të menjëhershme kur autoritetet emiratase e konsiderojnë të dobishme mbylljen e çështjes.
Dubai mbetet një qendër e rëndësishme financiare për shumë persona, përfshirë ndërmjetës që menaxhojnë kapitalet e Gardës Revolucionare iraniane (Pasdaranët) dhe oligarkë rusë që dyshohen se janë të ekspozuar ndaj sanksioneve ndërkombëtare.
Komuniteti i personave të kërkuar nga drejtësia që jetojnë atje mbetet i konsiderueshëm.
FBI-ja sapo ka përfshirë në listën e personave më të kërkuar, Mary Carol McDonnell, një amerikane 75-vjeçare, e përfshirë në një histori të veçantë.
Ajo dyshohet se ka mashtruar bankat amerikane për dhjetëra miliona dollarë, duke u paraqitur si një prej trashëgimtareve të familjes McDonnell, e njohur për industrinë e aviacionit. Dhe tani, sipas raportimeve, ajo ndodhet në Dubai. /Corriere.it/
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