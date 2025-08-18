Analiza e CNN: Trump rrit presionin ndaj Zelenskyt para rikthimit të tij në Shtëpinë e Bardhë

Presidenti Donald Trump po rrit presionin mbi Ukrainën që të pranojë kushtet për t’i dhënë fund luftës me Rusinë, duke përsëritur disa nga tezat e Moskës dy ditë pas takimit me presidentin Vladimir Putin.
Trump do të organizojë të hënën një samit me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe një eskortë liderësh europianë në momentin më të rëndësishëm deri tani të përpjekjes së shpejtuar për t’i dhënë fund konfliktit brutal që pasoi pushtimin rus të vitit 2022.
Takimi në Shtëpinë e Bardhë është gjithashtu një nga ditët më kritike për sigurinë europiane dhe për aleancën perëndimore që prej fundit të Luftës së Ftohtë, dhe do të vërë në provë sinqeritetin e Trump dhe aftësinë e tij për të udhëhequr Ukrainën dhe Rusinë drejt një daljeje që me shumë gjasë nuk do të kënaqë asnjërën palë.
Por i dërguari i Trump, Steve Witkoff, këmbënguli të dielën në CNN se Rusia kishte zbutur kundërshtimin e saj ndaj marrëveshjeve të sigurisë perëndimore pas luftës për Ukrainën dhe ishte e gatshme të bënte shkëmbime të rëndësishme territoresh në çdo marrëveshje për t’i dhënë fund luftimeve.
“Ne ramë dakord për garanci të fuqishme sigurie që do t’i përshkruaja si ndryshuese të lojës,” i tha Witkoff Jake Tapper në “State of the Union”.
Perceptimet e ndryshme për samitin e Trump do të ndikojnë bisedimet e së hënës në Shtëpinë e Bardhë. Zyrtarë europianë i thanë CNN privatisht se Putini kishte kërkuar që Ukraina t’i dorëzojë pjesë të gjera të rajonit kritik strategjik dhe ekonomik të Donbasit, të cilin trupat e tij nuk kanë arritur ta pushtojnë pas tre vjet e gjysmë luftimesh. Kjo do të ishte pothuajse e pamundur për Zelenskyn që ta pranonte — politikisht, kushtetueshëm, ekonomikisht dhe strategjikisht. Forcat e tij kanë pësuar humbje të rënda duke mbrojtur tokat bujqësore dhe qytetet që shihen si një digë ndaj agresionit të ardhshëm rus.
Askush jashtë delegacioneve amerikane dhe ruse nuk e di me siguri çfarë ndodhi në Alaska. Dhe ftesa e presidentit për liderët europianë dhe shtytja e tij energjike për paqe nuk duhet të paragjykohen para se të zhvillohen takimet jetike.
Trump këmbënguli të dielën në rrjetet sociale se po bëhej “përparim i madh”.
Por, paralajmërimi i tij për Ukrainën pas samitit me Putinin qëndron pas takimeve të së hënës në Shtëpinë e Bardhë.
“Bëni një marrëveshje,” tha Trump në Fox News. “Rusia është një fuqi shumë e madhe, dhe ata (Ukraina) jo.”
Presidenti ushtroi më shumë presion mbi liderin ukrainas të dielën në mbrëmje në një postim në Truth Social që gjithashtu pasqyroi qëndrimin e Rusisë se vendi i Zelenskyt nuk mund të bëhet kurrë pjesë e NATO-s. “Presidenti Zelensky i Ukrainës mund t’i japë fund luftës me Rusinë pothuajse menjëherë, nëse dëshiron, ose mund të vazhdojë të luftojë,” shkroi Trump.
Kjo shkaktoi shqetësim në Kiev dhe në kryeqytete të tjera europiane se Trump do të përpiqet të imponojë mbi Zelensky vizionin ideal të Putinit për një marrëveshje, dhe se nëse lideri ukrainas refuzon këtë zgjedhje të pamundur, Trump do ta fajësojë Kievin dhe do të tërhiqet plotësisht nga konflikti.
Kjo tregon një dinamikë jetike në takimin e së hënës në Shtëpinë e Bardhë, i cili mund të kthehet në një spektakël të jashtëzakonshëm televiziv nëse presidenti vendos të hapë për kamerat pjesë të mëdha të tij — një mundësi për të cilën vizitorët e tij duhet të përgatiten.
A është Trump i përgatitur të veprojë si ndërmjetësues që do ta çojë Ukrainën dhe mbështetësit e saj europianë, si dhe Rusinë, në një pikë ku mund të pranojnë lëshime të dhimbshme pavarësisht armiqësisë së tyre të thellë? Apo pranimi i Trump për kundërshtimin e Putinit ndaj një armëpushimi të menjëhershëm dhe shtyrja e sanksioneve të reja të rënda amerikane ndaj Moskës do të thotë se SHBA tani do të rreshtohet me Rusinë kundër Ukrainës dhe Europës?
“Trump ka bërë diçka të dobishme në përpjekjen e tij për t’i dhënë fund luftës: negociatat i kanë treguar botës se Putini — jo ukrainasit apo europianët — është ai që nuk dëshiron të ndalojë luftën pa kushte si dorëzimi i më shumë tokave nga ato që tashmë i ka pushtuar në mënyrë të paligjshme,” tha Josh Rudolph, drejtor menaxhues dhe studiues i lartë për iniciativat e demokracisë strategjike në Fondin gjerman Marshall.
“Pyetja tani është në cilën anë është Amerika.”
Trump, lojtar jetik pavarësisht mosbesimit ndaj motiveve të tij
Pavarësisht kritikave për samitin në Alaska dhe empatisë së Trump ndaj Putinit, presidenti amerikan mbetet katalizatori potencial i çdo marrëveshjeje paqeje. Ndërsa ka pak shenja se lideri rus dëshiron paqe, presioni amerikan, nëse zbatohet siç duhet, mund të jetë gjëja e vetme që mund ta ndalojë atë të luftojë.
Dhe ndërsa Europa do të ketë një rol të madh në sigurinë e Ukrainës pas çdo marrëveshjeje, ajo nuk ka ndikim te Putini dhe nuk mund të përmbushë një mision të premtuar të zbatimit të paqes pa mbështetjen e Trump.
Në këtë kontekst, spekulimet në rrethin politik të Uashingtonit mbi atë nëse Trump po përpiqet të nxitojë drejt përfundimit të luftës në
Ukrainë për të siguruar një Çmim Nobel për Paqen janë të pavend. Nëse ai mund ta përfundojë konfliktin në mënyrë të drejtë, kush do të shqetësohej për motivet e tij?
Kujtime të këqija nga Zyra Ovale
Nëse Europa do të sigurohej, Trump mund të përmbushte edhe etjen e tij për çmimin që paraardhësi i tij i parë presidencial, Barack Obama, fitoi. Megjithatë, mbështetja amerikane për Izraelin, teksa ai i afrohet pushtimit të plotë të Gazës mes kushteve të urisë, mund ta përjashtojë atë nga marrja në konsideratë nga Komiteti i Nobelit.
Mbërritja e Zelensky-t do të sjellë ndërmend kujtimet e vizitës së tij katastrofike të fundit në Zyrën Ovale në shkurt.
Pamjet tronditëse live të Trump dhe zëvendëspresidentit JD Vance që qortonin liderin ukrainas do të thotë se eskortën e tij këtë herë nga liderët e Francës, Gjermanisë, Britanisë, Italisë, Finlandës, NATO-s dhe Komisionit Europian e shohin si një skuadër mbrojtëse.
Por Europa ka shumë më tepër në lojë sesa reputacioni i Zelenskyt.
Mundësia që Rusia të triumfojë në Ukrainë dhe të marrë legjitimitet për pushtimin e saj të paligjshëm është kërcënimi më i madh gjeopolitik për Europën që nga rënia e Bashkimit Sovjetik.
“Kjo është një çështje ekzistenciale edhe për sigurinë europiane. Prandaj, minimizimi i rolit të Europës këtu, qoftë Mbretëria e Bashkuar, qoftë Polonia, qoftë Finlanda, qoftë Franca, qoftë Gjermania, nuk është rruga e duhur,” tha Fiona Hill, e cila shërbeu si eksperte për Rusinë gjatë mandatit të parë të Trump, të dielën në CBS “Face the Nation.”
“Evropa duhet të ketë një fjalë të barabartë në të gjitha këto,” tha Hill. “Kjo ka të bëjë me të ardhmen e Europës dhe me të ardhmen e sigurisë europiane, jo vetëm me atë të Ukrainës.”
Por do të jetë e vështirë të krijohet një vrull për një proces të mirëfilltë paqeje, edhe pse administrata po shtyn për një samit trepalësh mes Trump, Putin dhe Zelensky, ndoshta që në fund të kësaj jave.
“Sfida është të përpiqemi të arrijmë përputhje mes gjërave që duken shumë të ndryshme — çfarë do Trump, çfarë duan europianët, çfarë do Putini,” tha Nicholas Dungan, anëtar i lartë i Rrjetit Evropian të Lidershipit. “Europianët duan një Ukrainë sovrane. Trump do një marrëveshje paqeje. Këto nuk janë e njëjta gjë,” tha Dungan, i cili është gjithashtu CEO i CogitoPraxis, një firmë këshilluese strategjike.
Ajo që dëshiron Putini mund të jetë e pamundur për Ukrainën dhe aleatët e saj europianë ta pranojnë.
Lideri rus diktoi kushtet krah Trump në Alaska, duke kërkuar vëmendje për “shkaqet rrënjësore” të luftës. Kjo është një shprehje e tij për faktorë të ndryshëm, përfshirë rrëzimin e Zelensky-t, shkurtime të mëdha të forcave të armatosura ukrainase që do të komprometonin kapacitetin e Kievit për të zmbrapsur çdo pushtim të ardhshëm, dhe një ridislokim të forcave të NATO-s nga ish-sfera sovjetike e Moskës në Europën Lindore.
Kjo shkëputje ndihmon për të shpjeguar pse Marco Rubio, sekretari i shtetit dhe këshilltari i sigurisë kombëtare i Trump, është më pesimist se presidenti amerikan ose Witkoff.
“Kemi bërë përparim në kuptimin që identifikuam fusha të mundshme marrëveshjeje, por mbeten ende disa fusha të mëdha mosmarrëveshjeje,” tha Rubio në ABC. “Jemi ende shumë larg. Dua të them, nuk jemi në prag të një marrëveshjeje paqeje; nuk jemi në buzë të saj.”
Humori i Trump do të jetë vendimtar
Liderët europianë që udhëtojnë drejt Shtëpisë së Bardhë përfshijnë presidentin francez Emmanuel Macron, kancelarin gjerman Friedrich Merz, kryeministren italiane Giorgia Meloni, kryeministrin britanik Keir Starmer, presidentin finlandez Alexander Stubb, sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte dhe presidenten e Këshillit Europian Ursula von der Leyen.
Trump ka marrëdhënie të mira personale me disa prej tyre, veçanërisht me Melonin; Stubb, partner golfi; dhe Starmer. Rutte shihet disi si një “pëshpëritës” i Trump.
Por humori i presidentit do të jetë vendimtar, sidomos pas pasqyrimit kritik në media të pritjes së tij luksoze për Putinin.
Ndikimi i Europës është gjithashtu në pikëpyetje. Trump kishte përvetësuar pozicionin europian se një armëpushim ishte një hap jetik i parë në procesin e paqes dhe kishte thënë se do të zhgënjehej nëse nuk do ta siguronte atë në Alaska. Por pas takimit me Putinin, ai mbështeti qëndrimin e Rusisë se një shtytje për një marrëveshje të plotë paqeje është opsioni më i mirë. Kjo ishte një fitore për Rusinë, pasi një marrëveshje e plotë mund të marrë muaj për t’u negociuar dhe do t’i jepte më shumë kohë forcave të saj të pushtonin më shumë territore duke vazhduar sulmet ndaj civilëve.
Evropa është shumë më skeptike sesa Shtëpia e Bardhë për sinqeritetin e çdo zotimi që Putini i bëri Trump të premten.
Macron shkroi në X të shtunën se do të ishte “thelbësore të nxirren të gjitha mësimet nga 30 vitet e fundit, veçanërisht nga prirja e konsoliduar e Rusisë për të mos respektuar angazhimet e veta.”
Por Witkoff tha se pranimi nga ana e Trump i sekuencës së armëpushimit të propozuar nga Putini ishte një shenjë e mirë.
“Bëmë kaq shumë përparim në këtë takim lidhur me të gjithë përbërësit e tjerë të nevojshëm për një marrëveshje paqeje, saqë ne, presidenti Trump, u orientuam drejt asaj pike,” tha Witkoff për Tapper të CNN.
Presidenti rus u përpoq të përçante aleatët gjatë qëndrimit në Alaska. “Ne presim që Kievi dhe kryeqytetet europiane ta perceptojnë (bisedën) në mënyrë konstruktive dhe që ata të mos krijojnë pengesa; të mos bëjnë përpjekje për të përdorur ndonjë manovër prapaskenë për të kryer provokime për të minuar përparimin e sapolindur,” tha Putini.
Witkoff iu kundërpërgjigj kritikave ndaj Trump duke këmbëngulur se Putini kishte pranuar një garanci sigurie mes Ukrainës, fuqive europiane dhe SHBA-së të ngjashme me klauzolën e nenit 5 të NATO-s se një sulm ndaj njërit është sulm ndaj të gjithëve. Ky zotim nuk do të lidhej, megjithatë, në asnjë mënyrë me NATO-n.
Ai i tha gjithashtu CNN-it se Putini kishte ofruar “lëshime mbi disa nga rajonet”, por refuzoi të thoshte cilat ishin ato. Dhe nuk ka pasur asnjë konfirmim nga Kremlini.
Por në këmbim të një pritjeje në Anchorage që e pastroi statusin e tij si i përjashtuar ndërkombëtarisht, Putini i ofroi Trump-it dhurata politike. Këto përfshinin një jehonë të pretendimeve të rreme të presidentit se votimi me postë është jodemokratik dhe mbështetje për pretendimin e Trump se rusët nuk do ta kishin pushtuar Ukrainën po të ishte ai në detyrë.
Vetëbesimi amerikan për një garanci të tipit të nenit 5 është gjithashtu paksa i çuditshëm, pasi Putini do të kërkonte hapa të jashtëzakonshëm në këmbim. Dhe tashmë ka shqetësime se Trump nuk do ta respektonte klauzolën e mbrojtjes së ndërsjellë të NATO-s nëse Rusia do të sulmonte një nga anëtarët e aleancës pranë kufijve të saj, ndoshta në shtetet baltike. Ideja që ai do të rrezikonte një luftë me Rusinë për të shpëtuar Ukrainën duket absurde.
Kjo gjithashtu mund ta vendosë Trump në kontradiktë me bazën e tij politike, e cila ndan dyshimet e tij për mbrojtjen amerikane të aleatëve europianë dhe dëshirën për të shmangur më shumë luftëra të huaja.
Mediet konservatore kanë mbajtur anën e Trump gjatë gjithë fundjavës, me disa faqe kryesore pro-MAGA që tashmë po e portretizojnë Zelensky-n si pengesë për paqen dhe si pengesë për një tjetër “fitore” të Trump.
Por imazhi i Trump si një ndërmjetësues paqeje është një simbol i fuqishëm mes mbështetësve të tij më besnikë./CNN
