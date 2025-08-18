Nga Jeff Zeleny, CNN
Mos e nënvlerësoni kurrë fuqinë ndikuese të një zonje të parë.
Duke pasur parasysh këtë, takimi në Zyrën Ovale midis Donald Trump dhe Volodymyr Zelensky u zhvillua qartësisht në një nivel shumë më kolegjial, dhe presidencial sot, pasi udhëheqësi ukrainas i paraqiti Trump një letër nga gruaja e tij për t’ia dhënë Melania Trump.
Ishte një gjest, por ndoshta një gjest shumë i rëndësishëm, pasi Trump vazhdoi të jepte disa nga garancitë e tij më të forta deri më tani se Shtetet e Bashkuara nuk do ta braktisnin Ukrainën.
“Nuk është kurrë fundi i rrugës”, tha ai , kur u pyet nëse samiti duhej të përfundonte me ndonjë rezolutë, në një mënyrë ose në një tjetër.
Ndërsa Trump e bëri të qartë se ishte barra e Evropës të luante rolin kryesor në garantimin e çdo paqeje, zotimi i tij për të ruajtur përfshirjen e SHBA-së ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm.
“Ata janë vija e parë e mbrojtjes, sepse janë atje, në Evropë”, tha Trump. “Por ne do t’i ndihmojmë. Gjithashtu, do të jemi të përfshirë.”
Leave a Reply