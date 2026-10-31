Analisti Faik Basha, i ftuar në “Edicionin Qendror” në ABC News, ka komentuar protestën e zhvilluar sot në Tiranë, duke e cilësuar atë si një përpjekje të forcave ekstremiste për të destabilizuar vendin dhe për të sabotuar procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
Basha u shpreh se në protestën e sotme u vu re një numër më i vogël qytetarësh pjesëmarrës dhe më pak persona të maskuar. Sipas tij, përdorimi i maskave synonte të krijonte perceptimin se siguria publike ishte në rrezik.
Analisti përmendi edhe dëmtimin e kamerave të sigurisë, semaforëve dhe goditjen e sistemit financiar, duke theksuar se këto veprime përbënin një rrezik që kërkonte reagim dhe bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë.
Sipas analistit, këto masa kanë ndikuar që shteti shqiptar të hartonte një paketë masash ndëshkuese për “maskat” e protestës. Në vijim, Basha kërkoi një hetim të thelluar për të zbuluar se kush qëndron pas sulmeve dhe kush mund të ketë financuar këto lëvizje.
“Forcat ekstremiste kërkuan sabotimin e Shqipërisë në BE. Sot kemi parë më pak maska dhe më pak qytetarë pjesëmarrës. Kishte një tendencë, që nëpërmjet maskave të krijohet një ide që siguria publike është në rrezik, Prishja e kamerave, semaforëve dhe goditja e sistemit financiar. Menjëherë Shqipëria u vendos në lëvizej me partnerët, pasi ky ishte një rrezik për të gjithë partnerët.
Pati një bashkëpunim me Italinë, Francë dhe me Gjermaninë u vendos që përballja me këto lëvizje u vendos që duhen masa shtesë për të minimizuara përhapjen e tyre, ishin masa proporcionale dhe të koordinuara nga të gjithë partnerët.
Këto masa kanë ndikuar te ata individë që nuk kishin ideologji, nuk kishin frymën për të patur një vend demokrati. Interesi i vetëm i tyre ishte destabilizimi. Hetim të thellë për të zbuluar se kush fshihet pas sulmeve. Lëvizjet ekstremiste radikale mendoj sek anë pasur një dorë në financimin e kësaj. Nuk rri pa përmendur dhe luftën hibride që po organizohet në Evropë”, tha ai.
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