Analisti Preç Zogaj, i ftuar në studion e emisionit “Trialog” në RTSH, u shpreh se diskutimet mbi çështjet e drejtësisë nuk janë luks, por një domosdoshmëri që lidhet drejtpërdrejt me respektimin e ligjit dhe të drejtave të qytetarëve.
Ai theksoi se është hera e parë që tema të tilla trajtohen kaq hapur, duke shtuar se bëhet fjalë për shkelje të të drejtave të mëparshme dhe për një proces që duhej të niste prej kohësh.
Sipas Zogajt, fakti që në sallat e gjyqeve po paraqiten zyrtarë dhe ish-zyrtarë të lartë, të përfaqësuar nga avokatë të fortë dhe të përgatitur, është një zhvillim normal për një sistem drejtësie funksional.
“Mendoj që nuk është diskutim luksoz edhe pse bëhet për herë të parë, dhe është një diskutim që qëndron brenda ligjit dhe duhet të themi që janë shkelur të drejtat e paraardhësve jo të këtyre. Duhet të niste diku dhe bëhet shkas që drejtësia dhe në sallat e gjyqeve tani paraqiten zyrtar dhe ish zyrtar të lartë që kanë dhe avokat më të motivuar dhe më të fortë të përgatitur dhe kjo është një gjë normale. Kjo është një temë shumë specifike, e përballjes, e akuzave, gjyqtarët që presin, të pandehurit. Nuk është e lehtë të diskutohet në studio pa rrezikuar që të hyjmë në profesionet e tjerëve”, u shpreh Zogaj.
Zogaj nënvizoi se interesi kryesor i publikut mbetet zbulimi i së vërtetës: nëse është shkelur ligji apo nëse ka pasur abuzim me detyrën. Ai shtoi se qytetarët presin që akuzat e ngritura nga prokuroria të testohen në përputhje me ligjin dhe që përballja të ndodhë aty ku duhet, në gjykatë.
“Publiku është i interesuar të mësoj a kanë shkelur ligjin apo jo, a kanë abuzuar në detyrë apo jo. Si qëndrojnë akuzat e prokurorisë në raport me ligjin dhe publiku pret me padurim që kjo betejë të zhvillohet aty ku palët ballafaqohen”, tha ai.
Në fund, analisti theksoi se thelbi i çështjes mbetet akuza dhe jo elementët dytësorë.
“Nëse s’ka arsye përse i mbajnë, nëse s’ka arsye për Beqajn, që po hiqen, të hiqen për të gjithë sepse thelbi është akuza të tjerat janë garniturë. Dikush e do garniturën për të impresionuar dhe nuk na vlen”, theksoi analisti.
