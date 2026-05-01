Mungesa e rivalëve përballë Sali Berishës në garën për lidershipin e Partisë Demokratike dhe skualifikimi i dy kandidatëve për shkak të “kritereve etike” ishin në qendër të diskutimeve në emisionin “3D”, drejtuar nga Alban Dudushi në RTSH.
I ftuar në panel, analisti Sami Neza ofroi një këndvështrim analitik mbi natyrën e kësaj gare, duke theksuar se drejtimi i forcës më të madhe opozitare kërkon një standard që shkon përtej rregulloreve të shkruara.
Dimensioni etik përtej statutit
Sipas Nezës, kandidimi për postin e kryetarit të PD-së nuk mund të trajtohet si një procedurë e thjeshtë administrative. Ai argumentoi se etika politike është një element thelbësor që nuk mund të anashkalohet.
“Konkurrimi në këtë këndvështrim ka dhe një koncept etik. Duhet konsideruar dimensioni etik. Nuk është si të konkurrosh tek DAP [Departamenti i Administratës Publike]. Dimensioni etik shpesh nuk kapet as nga statutet, as rregulloret,” theksoi Neza, duke justifikuar në parim ekzistencën e një “filtri” për kandidatët. Ai shtoi se nuk mundet që në një garë të tillë “të shkojë të konkurrojë kush të dojë.”
Pavarësisht pamjes së një gare të mbyllur dhe pa rivalë përballë liderit historik, analisti hodhi poshtë pretendimet se brenda Partisë Demokratike mungon mendimi ndryshe.
Ai bëri një krahasim me kundërshtarët politikë, duke theksuar se ka debat në forumet ePD.
“Nuk është e vërtetë që në PD nuk ka debat ndaj nuk ka kandidatë. Aty ka debate në forume, madje më shumë se te PS,” deklaroi ai.
Kundërshtimi për rastin “Salianji”
Megjithatë, ndërsa mbrojti parimin e dimensionit etik për kandidatët, Neza ishte kundër zbatimit të këtij rregulli në rastin e Ervin Salianjit. Përjashtimi i këtij të fundit nga komisioni i vlerësimit u konsiderua nga analisti si një hap i debatueshëm.
“Për mua është gabim që Salianji nuk është lejuar të përfshihet në garë,” përfundoi Neza.
