Mustafa Nano thotë për MCN se Partia Demokratike është në dorë të Bashës tashmë, dhe se Berisha thjesht mund të marrë vetëm një copë të vogël.

Sipas Nanos, erërat janë duke fryrë në favor të Bashës, ndërsa Berishën e cilësoi si një njeri në hall, ku sjella e tij e demonstron edhe më mirë këtë.

“Ajo që presim tani është ndarja në dy copa e demokratëve, dhe ne do presim sa e vogël është copa berishiane aty brenda. Aty brenda të gjithë e duan Berishën, e gjithë partia është berishiane dhe kjo e bën sistuatën pak absurde se po zihen për Berishën një komunitet, po ndahet në dy pjesë njerëz që e duan të gjithë. Por partinë e ka nën kontroll Basha, Berisha mund të marrë një pjesë të vogël. Berisha është përfundimisht i djegur”, shprehet Nano.

Mund ta dëmtojë Berisha, Bashën, duke sjelle si reference Azem Hajdarin. Mund te rimarre partine bazuar mbi këtë retorike?

Nuk besoj, është një situatë tjetër, jemi gati 20 vjet më pas. Kemi dyalizimin Basha-Berisha. Basha nuk është në pozitat e Hajdarit, Berisha i sotëm nuk ka në kontroll asgjë, ndërsa atëherë kishte gjithçka. Pra erërat janë duke fryrë në favor të Bashës.

Procesi politik që ka nisur me shpalljen non grata të zotit Berisha por edhe me përjashtimin e tij nga grupi parlamentar mund të reflektohet edhe në një raport të ri që ai mund të ketë me drejtësinë?

Ky është rasti për të bërë spekulim. Ajo gjë që më bën të mendoj se mund të ndodh është sjellja e Berishës ai mendon se kjo ndodhë dhe unë besoj se do ndodh. Ai po e kalon këtë luftë në nivele qesharake, ndërkohë që të gjithë e dinë, ai ka një hall të madh dhe sjellja e tij e demonstron. Unë vetë nuk shqetësohem, sepse amerikanët e kanë shpallur ‘non grata’ Berishën jo se është anti-amerikan, ata e kanë shpallur për dëmin që ai na ka bërë ne, për minuset e demokracisë, korrupsionin, etj.

Presidentin Meta e shohim disi më të qetësuar, por pavarësisht se dekretoi zotin Rama për ministrat kërkoi informacion nga Prokuroria. Si e shihni pozicionin e zotit Meta pas daljes së Berishës nga skena?

Ky rol ka ndryshuar më herët menjëherë pas zgjedhjeve kemi parë Metën të transformuar në mënyrë automatike dhe për shkak të fitores së Ramës dhe zvogëlimit të peshës së LSI. Tani ai është në një fazë se si duhet të sillet, përfundimisht ai e ka futur në kokë idenë se amerikanët janë shumë të rëndësishëm dhe ky besoj se është leksioni që ka nxjerr Meta. Është futur në kostumin e presidentit por i ka rënë kredencialet, autoriteti, kam përshtypjen se mezi po pret të dali nga ajo ndërtesë dhe të marri partinë e vet. Ai e ka dëmtuar veten shumë. Ai pret të shoh çfarë do ndodhi me të. Atë dhe Berishën e shoh si personazhe që kanë mbaruar karrierën e tyre. MCN