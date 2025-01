Sekretari i Shtetit, Marco Rubio, ka shpallur strategjinë e tij për Azinë Juglindore dhe Lindore, e cila do të fokusohet në frenimin e ndikimit të Kinës dhe forcimin e politikave amerikane në rajon. Analistët thonë se nën udhëheqjen e Rubio, Shtetet e Bashkuara do të intensifikojnë presionin ndaj Pekinit për të siguruar paqen rajonale dhe për të mbrojtur interesat amerikane.

Në ditën e tij të parë në detyrë, Rubio bëri një prezantim të shkurtër të politikës së jashtme amerikane. Gjatë një fjalimi për personelin e Departamentit të Shtetit, pas betimit më 21 janar, ai theksoi se “puna jonë në mbarë botën është të sigurojmë që të kemi një politikë të jashtme që avancon interesin kombëtar të Shteteve të Bashkuara”. Ai shtoi gjithashtu se “qëllimi kryesor i politikës globale është nxitja e paqes dhe shmangia e konflikteve”.

Sekretari Rubio do të koordinohet me zyrtarët e rajonit dhe agjencitë amerikane të sigurisë, duke përfshirë Pentagonin dhe shërbimet e zbulimit, për të formuluar një strategji të koordinuar për Azi-Paqësorin. Mark Kennedy, drejtor i Institutit “Wahba” për Konkurrencën Strategjike, tha se politika e Rubio për Azinë Juglindore do të fokusohet në frenimin e Kinës përmes forcimit të tregtisë amerikane, partneriteteve të sigurisë dhe diversifikimit të zinxhirit të furnizimit.

Në lidhje me Korenë e Veriut dhe Rusinë, Rubio do të kërkojë që Kina të ushtrojë presion mbi Phenianin për të rifilluar negociatat me Shtetet e Bashkuara. Joseph DeTrani, ish-dërguar i posaçëm për bisedimet me Korenë e Veriut, sugjeron se një marrëveshje e mundshme, me ose pa ndihmën e Kinës, mund të ndihmojë në largimin e Koresë së Veriut nga Rusia.

Sekretari Rubio është i njohur për qëndrimet e tij të ashpra kundër autoritarizmit dhe shkeljeve të të drejtave të njeriut, një qëndrim që ka karakterizuar gjithashtu karrierën e tij politike. Rubio, i cili u rrit në Majemi nga prindër emigrantë kubanë, ka pasur gjithmonë një qëndrim të fortë kundër regjimeve komuniste dhe pritet që kjo të ndikojë në qasjen e tij si Sekretar i Shtetit.