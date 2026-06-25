Administrata Tatimore ka nisur identifikimin dhe njoftimin zyrtar të tatimpaguesve që nuk përfitojnë nga masat lehtësuese të parashikuara në kuadrin e ri ligjor për fshirjen e detyrimeve. Ky proces bazohet në zbatimin e ligjit të ri për rregullimin e detyrimeve tatimore dhe doganore të prapambetura.
“Në zbatim të Ligjit nr. 86/2025 “Për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore ndaj administratës tatimore qendrore e vendore dhe të detyrimeve të pagueshme në doganë”, janë identifikuar dhe njoftuar tatimpaguesit që nuk përfitojnë nga masat lehtësuese të parashikuara në këtë ligj.”, thuhet në njoftim.
Kategoritë që përjashtohen nga përfitimet e ligjit
Njoftimi specifikon dy raste kryesore ligjore ku subjektet skualifikohen automatikisht nga skema e fshirjes ose shuarjes së borxheve operative. Rasti i parë lidhet me procedimet penale apo hetimet aktive në fushën fiskale.
“Neni 4 i ligjit parashikon se nga fshirja/shuarja e detyrimeve të parashikuara sipas këtij ligji nuk përfitojnë tatimpaguesit/subjektet që kanë detyrime tatimore/detyrime të pagueshme në doganë, të cilët/të cilat janë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë ose janë në proces gjyqësor apo hetimi për vepra penale në fushën tatimore dhe/ose doganore.”, informon Administrata Tatimore.
Kategoria e dytë e ndalimit lidhet me ekzistencën e vendimeve të formës së prerë nga gjykatat, ku procesi ka përfunduar në favor të institucioneve shtetërore.
“Pika 1 e nenit 11 të ligjit parashikon se nga fshirja/shuarja e detyrimeve të parashikuara sipas këtij ligji nuk përfitojnë tatimpaguesit/subjektet që kanë detyrime tatimore/detyrime të pagueshme në doganë, për të cilët ka vendim gjyqësor të formës së prerë për këto detyrime me palë fituese administratën doganore/tatimore.”, thuhet në njoftim.
Dokumentacioni dhe hapat për kontestimin e njoftimit
Për tatimpaguesit që vlerësojnë se përjashtimi i tyre është bërë në mënyrë të pasaktë, është përcaktuar një procedurë ankimimi pranë Drejtorive Rajonale, e cila duhet të shoqërohet me prova shkresore sipas nenit përkatës të penalizimit.
Për pretendimet që lidhen me procedimet ose hetimet penale (Neni 4), subjektet duhet të dorëzojnë:
- Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;
- Vërtetimin e prokurorisë;
- Vërtetimin e gjykatës;
- Çdo dokument tjetër provues të lëshuar nga autoritetet kompetente.
Për rastet që lidhen me vendimet gjyqësore të formës së prerë (Neni 11), kërkohet:
- Çdo dokument provues, përfshirë vendim gjyqësor apo akt tjetër zyrtar që provon se për detyrimet e papaguara nuk ka një vendim gjyqësor të formës së prerë dhënë në favor të administratës tatimore.
Në njoftim sqarohet gjithashtu se subjektet duhet të depozitojnë edhe provat e heqjes dorë nga paditë aktive në gjykatë nëse kërkojnë të përfshihen në ligj. Pas vlerësimit të këtyre ankesave, nëse konstatohet e drejta e subjektit, institucioni do të ndryshojë qëndrim.
“Në rast se konstatohet se tatimpaguesi plotëson kushtet e përcaktuara në ligj, do të merren masat e nevojshme për sigurimin e përfitimit të lehtësive përkatëse, duke garantuar zbatimin e drejtë, transparent dhe të njëtrajtshëm të ligjit.”, mbyllet njoftimi.
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