Ekspertët amerikanë që kanë asistuar pranë Prokurorisë se Posaçme janë rikthyer serish në këtë institucion pas pezullimit me 20 janar me vendim te administratës së presidentit amerikan Donald Tramp.

Ata janë rikthyer në SPAK të mërkurën dhe janë të njëjtët persona që kanë qenë edhe para hyrjes në fuqi të urdhrit te pezullimit.

Gazetari i kronikës, në ABC News, Ermal Vija, i ftuar në “Real Story”, tha se ditën e djeshme këtë ekspertë kanë mbajtur një takim me prokurorët e SPAK dhe kanë komunikuar si misionin i tyre do vijojë të jetë po i njëjtë.

“Është zhvilluar ditën e djeshme një takim me prokurorët e SPAK, ku të njëjtët persona, ju kanë komunikuar se do jenë të njëjtët person që kanë kryer të njëjtin funksion dhe do vijojnë ta kryejnë edhe në vazhdim. Një oficer, që shërben si oficer si pikë kontakti ka qenë aty, i pa lëvizur në SPAK, edhe gjatë kësaj periudhe ku ekspertët e OPDAT nuk kanë qenë prezentë”, tha ai.

Sipas tij, me ardhjen e ekspertëve është ndjerë edhe mbështetja amerikane për SPAK.

“Është ndjerë mbështetje nga ana e këtyre personave, edhe nga ana e prokurorëve të posaçëm. Mbështetja e Amerikës është ndjerë në Prokurorinë e Posaçme. OPDAT ka dhënë trajnime dhe mbështetje logjistike për strukturat e SPAK”, tha ai