Presidenti i sapozgjedhur amerikan Donald Trump ka thënë se ka të ngjarë të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv pas marrjes së detyrës të hënën për t’i dhënë TikTok një afat 90-ditor shtesë nga dita e vendosur e ndalimit të tij.

Në një intervistë me NBC News , Trump tha se nuk kishte marrë ende një vendim përfundimtar, por po konsideronte zgjatjen e afatit të së dielës për aplikacionin.

Një zgjatje do t’i jepte kompanisë mëmë me bazë në Kinë të aplikacionit që t’ia shesë një blerësi jo-kinez ose do të përballet me një ndalim në të gjithë shtetet.

Ai i tha gazetës: “Unë mendoj se ky do të ishte, sigurisht, një opsion që ne e shikojmë. Zgjatja prej 90 ditësh është diçka që me shumë mundësi do të bëhet, sepse është e përshtatshme.

‘E dini, është e përshtatshme. Duhet ta shikojmë me kujdes. Është një situatë shumë e madhe. Nëse vendos ta bëj këtë, ndoshta do ta shpall të hënën.’

Komentet e tij erdhën pasi Gjykata e Lartë lejoi që ndalimi të hynte në fuqi në Shtetet e Bashkuara të premten.

Gjykata dha vendimin e saj pasi TikTok argumentoi se një ligj që ndalon aplikacionin do të shkelte të drejtat e amendamentit të parë të përdoruesve të tyre.