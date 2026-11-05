Nga Ilir Demalia
Sali Berisha i bëri thirrje shqiptarëve të Amerikës të votonin Donald Trumpin dhe republikanët. Madje, u duk sikur fitorja e Trumpit do të ishte edhe fitorja e tij personale, një lloj referendum ndërkombëtar për hallin e madh të “non gratës”. Dhe kjo është ne përgjithësi kultura jonë politike, e fusim veten sikur e gjithë gara e zgjedhjeve ne Amerikë, sillet rreth nje vrime te vogel në këtë rruzull apo rreth nongrates se vrimës. Keshtu bënim dikur edhe Bashkimin e Sovjetik, pastaj me Kine. Ushtonte Shqiperia ne Festivalin Folklorik Gjirokaster. “ Dy luane ka sot bota nje Asia nje Evropa…”
Kjo mendesi është jo vetem injorancë politike, por edhe klounizem politik I katunit të vrimës.
Kjo mendesi mori në qafë dhe ata pak kandidatë shqiptarë në zgjedhje.
Trumpi, nga ana e tij, u shpalli luftë socialistëve dhe komunistëve. Një ditë para zgjedhjeve, u kujtoi amerikanëve se nga 1 deri më 7 nëntor do të ishte java antikomuniste. Me sa duket, në Amerikë komunizmi nuk ishte zhdukur, por kishte pritur zgjedhjet për të dalë nga varri.
Më parë, Trump kishte premtuar edhe një shpërblim prej 5 mijë dollarësh për çdo amerikan të rritur, nëse republikanët fitonin zgjedhjet e mesit të mandatit. Një ofertë bujare, që do ta bënte edhe më të kuptueshme dashurinë për votën republikane.
Ndërkohë, ambasada amerikane në Tiranë u kujtonte shqiptarëve se blerja e votës është vepër penale. Për 200 dollarë të dhëna votuesve, Fredi Beleri përfundoi në burg.
Tani, bëjini një llogari të thjeshtë. Sikur Beleri të kishte shpërndarë 500 dollarë, pa le pastaj 5 mijë, sa vite burg do të kishte marrë? Apo do të duhej të priste një ekstradim nga Amerika?
Por ja që amerikanët nuk u bindën. Demokratët fituan zgjedhjet dhe morën kontrollin e të dy dhomave të kongresit.
Ndërsa Fredi Beleri u shperblye nga shqiptare-grekët si deputet i Parlamentit Europian. Njeriu që ka akuze të rëndë per terror, vrasje karshi ushtarakeve shqiptare dhe perdhosje të simboleve kombetare, vjen tashmë ne Shqiperi si perfaqsues i Parlamentit Europian per të ndjekur të drejtat e njeriut dhe zgjedhjet e lira. This is a demokraci !
Tani lind pyetja madhështore: Mos vallë amerikanët janë komunistë?
Se kështu na kishin mësuar. Trumpi thoshte se demokratët ishin komunistë. Një biznesmen trilioner u bënte thirrje qytetarëve të mos votonin socialistët dhe komunistët. Opozita shqiptare i përsëriste me entuziazëm këto deklarata, sikur po citonte profetin e ri të antikomunizmit.
Dhe ja ku përfunduam: votuesit amerikanë, këta “marksistë” të dyshuar, i thanë jo Trumpit dhe politikave të tij. Nuk u trembën as nga komunizmi, as nga java antikomuniste, as nga parashikimet për fundin e Amerikës.
Amerikanët kishin probleme më tokësore: çmimet, ekonominë, luftën, jetën e përditshme. Nuk u interesonte aq shumë se si i quante presidenti kundërshtarët e tij, sa u interesonte se si po u shkonte jeta.
Ndërsa per vrimën e rruzullit, amerikani votues që perballet me jeten e perditeshme as e din a ekziston.
Çfarë do të bëjë “antikomunisti” nongrata jonë tani që ne Amerikë fituan “komunistët”
Do të vazhdojë të na citojë Trumpin? Do të shpallë edhe ai me Mulin një javë antikomuniste? Do t’u thotë shqiptarëve se demokratët amerikanë janë komunistë, por demokratët shqiptarë janë demokratë të vërtetë?
Apo do të pranojë se demokracia nuk funksionon me urdhra nga jashtë dhe se votuesit nuk janë një tufë që ndjek bariun, qoftë ky në Uashington, në Tiranë apo në selinë e partisë?
Trumpi humbi zgjedhjet, por opozita shqiptare ka humbur besimin Dhe kjo është fatkeqsi, sepse nje pushtet që nuk ka opozite, shoqeri civile, por galloshe folklorike qeleshesh e flamujsh me daulle krijon mjndesine e nje pushteti absolut.
Amerikanet që votuan kundër Trumpit, janë qytetarë që ushtrojnë demokracinë. Kur shqiptarët votojnë kundër Berishës, sipas tij, janë viktima të manipulimit, të blerjes së votës ose të ndonjë komploti ndërkombëtar.
Dhe në këtë pikë, ndoshta duhet t’i japim fund edhe një keqkuptimi historik: Amerika nuk u bë e madhe sepse të gjithë votonin njësoj. U bë e madhe sepse qytetarët mund të votonin edhe kundër presidentit të tyre.
Kurse ne vazhdojmë të presim që dikush nga përtej Atlantikut të na tregojë se kush është demokrat, kush është socialist dhe kush duhet të fitojë.
Amerikanët votuan. Trumpi humbi. Republikanët humbën.
Po opozita shqiptare, çfarë fitoi nga kjo histori? Përveç një leksioni që nuk ishte në programin e saj elektoral?
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