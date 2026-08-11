Një epokë e re vaksinimi nis në Amerikë. Presidenti Donald Trump firmosi një urdhër ekzekutiv duke kërkuar më pak injeksione për fëmijët në vetëm 11 imunizime.
“Shpallim zyrtarisht rekomandimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vaksinimin e fëmijëve sipas Standardit të Artë. Dhe kjo ka të bëjë me shumë subjekte, por duke përfshirë autizmin në veçanti”, theksoi presidenti Trump.
Urdhri rekomandoi gjithashtu ndarjen e vaksinës së fëmijërisë kundër fruthit, shytave dhe rubeolës në tre doza dhe dhënien e dozave në vizita të ndara mjekësore.
“Ndërsa nuk e dimë saktësisht se cili është shkaku në lidhje me autizmin, është thelbësore për përpjekjet tona kërkimore që të kemi rekomandimet më të mira për vaksinat në të gjithë botën. Pra, po i zvogëlojmë ato ose po i ndryshojmë në vizita gjatë një periudhe prej një viti ose një viti e gjysmë. Në mënyrë që ata të marrin 20% të asaj që do të kishin marrë me një dozë të madhe”, deklaroi Donald Trump, President i SHBA.
Amerika ul dozën në 11 vaksina, Trump firmos urdhrin: Ende nuk e
Sekretari i shëndetësisë në SHBA, Robert F. Kennedy Jr., një kritik i hershëm i vaksinave, më parë ka udhëhequr përpjekjet për të hequr rekomandimet universale për vaksinat e hepatitit B për fëmijët dhe për të zvogëluar listën e vaksinave të rekomanduara, duke përmendur lidhje me autizmin që shkencëtarët i kanë hedhur poshtë vazhdimisht.
“Diçka ndodhi në mesin e viteve ’90 që i ndryshoi fëmijët tanë. Dhe duhet të jetë një ekspozim mjedisor. Sepse gjenet nuk shkaktojnë epidemi”, tha Robert F. Kennedy Jr., Sekretar i Shëndetësisë.
Ekspertët e shëndetit publik thonë se orari i imunizimit u bazua në dekada provash që tregojnë se vaksinat mund të mbrojnë nga sëmundjet serioze dhe vdekja, dhe se numri i dozave pasqyron nevojat specifike shëndetësore të amerikanëve. Ata thonë se zvogëlimi i vaksinave të rekomanduara do t’i lërë më shumë fëmijë të prekshëm ndaj sëmundjeve të parandalueshme.
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