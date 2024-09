Momenti që miliona amerikanë kanë pritur më në fund erdhi. Debati, një element vendimtar i fushatës zgjedhore për Shtëpinë e Bardhë, do të rikthehet në ekranet televizive. Sonte vonë, kandidatët në garën presidenciale do të qëndrojnë së bashku dhe krah për krah për një orë e gjysmë para kamerave.

Ky do të jetë takimi i parë katërpalësh dhe përballja e parë live në skenë midis Zv/presidentes së SHBA Kamala Harris dhe ish-Presidentit Donald Trump, me synimin për të fituar vlerësimin e një publiku mbarëkombëtar dhe në të njëjtën kohë për të shënuar fillimin e sprintit final deri në ditën e zgjedhjeve, të martën e 5 nëntorit.

Tashmë ka një vrull pune në Filadelfia. Kameramanë, ndriçues, inxhinierë zëri, elektricistë, teknikë të tjerë dhe skenografë të rrjetit televiziv ABC News që do të presë debatin kanë marrë pozicione për pasqyrimin publik të ngjarjes. Ekipet televizive kanë përshkuar një pjesë të Parkut Historik Kombëtar të Pavarësisë në qytetin më të madh të Pensilvanisë.

Gazetarët pritës, Lindsay Davis dhe David Muir, të cilët do t’u bëjnë pyetje të vështira deri në të papritura dy të ftuarve, po bëjnë prova shteruese në dhomën e shndërruar në studio të Qendrës Kombëtare të Kushtetutës, aty nga ku do të transmetohet direkt ky konflikt verbal. Të dy kanë marrë përsipër t’i japin publikut një mundësi unike për të krahasuar angazhimet politike të kandidatëve për president.

Përveç kësaj, për hir të informimit të shikuesve, ata kanë marrë përsipër të tentojnë të demonstrojnë përmes përgjigjeve që do të marrin se dy konkurrentët për postin presidencial kanë mprehtësinë, temperamentin dhe aftësitë për të qeverisur vendin.

Presioni përkatësisht më i madh, pothuajse mbytës, ndihet nga të dy gladiatorët përpara kësaj sfide. Nuk ka kufi për gabim, koha e bisedës është e kufizuar dhe qartësia e mesazhit është kritike. Sidomos kur një debat mund të rezultojë ose një fushë e minuar vdekjeprurëse ose një pikë nisjeje për fitoren.

Një fakt që shtabet e fushatës parazgjedhore të demokratëve dhe republikanëve e dinë mirë. Në mënyrë të pashmangshme, të gjithë me armët e tyre në dispozicion hidhen në “luftë” në favor të forcimit të kandidatit të tyre, meqenëse edhe audienca tërhiqet nga konflikti sikur të ishte një përleshje me armë midis dy pushkatarëve në Far West. Për më tepër, ekipet e komunikimit të të dyja palëve përqafojnë shprehjen e vjetër sportive amerikane “e para është e para dhe e dyta nuk është asgjë”. Pyetja është se kush do të shënojë më shumë gola?!

Një perceptim që, në një këndvështrim tjetër, ndahet nga Kamala dhe Donald. Veçse Harris me fytyrë të freskët hyn në këtë unazë retorike e pamësuar me konfrontime kaq të ashpra ndërpersonale të nivelit të lartë. Nga ana e tij, Trump, i cili ka përvojë të gjerë televizive si një ish-yll i reality-shoë, duket se është pjesë e zhanrit. Mbi të gjitha, ai deri më tani ka marrë pjesë në shtatë debate parazgjedhore për postin presidencial, më shumë se çdo kandidat tjetër në historinë amerikane.

Asgjë, megjithatë, nuk parashikon, përpara se të hapen kutitë se republikani 78-vjeçar është favoriti i palëkundur. Në çdo rast, preferencat e fundit të votuesve tregojnë se hendeku mes tyre po mbyllet. Është e qartë se Trump mban një epërsi të fortë edhe në çështjet kryesore që lidhen me ekonominë, sigurinë kombëtare, emigracionin, por jo me dallimet kaotike që dolën në favor të tij me ish-kundërshtarin Joe Biden. Nga ana e saj, Harris pothuajse fshin kundërshtarin e saj për çështje që lidhen me klimën, kujdesin shëndetësor dhe mbrojtjen e të drejtave individuale.

Në atmosferën e përgjithshme, formuese, parazgjedhore, anketuesit vërejnë se mbështetësit e Harris tani janë shumë më entuziastë se ata të Trump. Përkundrazi, votuesit e ish-Presidentit po shfaqin krisje në sigurinë e tyre masive se i zgjedhuri i Republikanëve do të fitojë, qoftë në shi apo borë, zgjedhjet.

Ndërkohë, rregullat për zhvillimin e debatit ishin rënë dakord paraprakisht nga të dyja palët dhe ishin në fuqi gjatë përballjes së mëparshme mes Trump dhe Biden. Këto përfshijnë mungesën e një auditori të drejtpërdrejtë dhe mungesën e deklaratave hapëse. Marrëveshjet parashikojnë që çdo kandidat do të ketë dy minuta për t’iu përgjigjur pyetjeve, dy minuta për të kundërshtuar rivalin e tij dhe një minutë shtesë për sqarime.

Kandidatët po ashtu nuk lejohen t’i bëjnë pyetje drejtpërdrejt njëri-tjetrit dhe më e rëndësishmja, mikrofonat do të fiken për secilin kandidat kur tjetri të flasë. Çuditërisht, kundër agresionit idiosinkratik ndërhyrës të Trumpit të zhytur në vetvete, të cilit i pëlqen të jetë në qendër të vëmendjes në çdo kohë, stafi i tij i fushatës pranoi kushtin e mbylljes së zërit të mikrofonave.

Me sa duket sepse në debatin e qershorit me një President Biden të dobësuar, Trump, i detyruar të mos e ndërpresë kundërshtarin e tij me argumentin e tij të zakonshëm keqdashës, u shfaq më i përmbajtur dhe i disiplinuar. Dhe sigurisht ai përfitoi nga kjo punë e përditshme për tu shfaqur i qëndrueshëm. Në vend të kësaj, këshilltarët e komunikimit për fushatën e Harris insistuan që mikrofonat të ishin të hapur.

Në fund, të dy palët bënë kompromis me shumë ngurrim, por nënshkruan rregullat e shpallura nga ABC.

