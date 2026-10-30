Pas disa javësh presioni publik, Shtëpia e Bardhë ka arritur të bindë Kievin të pezullojë sulmet ndaj rafinerive të naftës në Rusi, të paktën përkohësisht.
Vendimi, sipas raportimeve, është marrë që në mesin e muajit tetor dhe pritet të mbetet në fuqi deri në përfundim të zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA, të cilat do të mbahen më 3 nëntor.
Sipas informacioneve të bëra publike, administrata amerikane ka ushtruar presion ndaj Ukrainës për të ndalur goditjet ndaj infrastrukturës energjetike ruse. Kjo vjen pas vendimit të Uashingtonit për të lehtësuar disa prej sanksioneve të rënda ndaj Rusisë në sektorin e lëndëve të para energjetike.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, nuk ka njoftuar zyrtarisht pezullimin e operacioneve, por ka lënë të kuptohet për një ndryshim të strategjisë, duke deklaruar se ushtria ukrainase ka “miratuar një qëndrim më të kujdesshëm”.
Wall Street Journal zbuloi efektivitetin e presionit të Donald Trump ndaj Kievit. Konkretisht, më 20 tetor, gjatë një takimi në Oslo me Zelenskyn, dhëndri i presidentit dhe i dërguari i tij, Jared Kushner, thuhet se i kërkoi udhëheqësit ukrainas të pezullonte të gjitha sulmet për 30 ditë, “duke demonstruar mirënjohje për përpjekjet diplomatike të Shteteve të Bashkuara”
Sulmi i fundit ukrainas ndaj një infrastrukture nafte në territorin rus raportohet të jetë kryer më 20 tetor. Në atë operacion, objektiv ishte një stacion pompimi i naftës në tubacionin Druzhba, në rajonin e Tambovit.
The post Amerika bind Ukrainën, Zelensky pezullon sulmet ndaj rafinerive ruse me kërkesë të Trump appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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