Për vitin buxhetor do të jetë 3 mld buxheti. Nese kemi nevojë për para, të jesh i bindur se fondi prej 3 miliard është i dedikuar, kjo qeveri e ka qesen hapur. Nëse do përgjigje për ish-të përndjekurit politikë, do ta jap përgjigjen kur të jetë amendamenti. Fatmirësisht ish-pronarët presin nga ne, jo nga ju! Sepse ju e keni provuar me vepra”, tha Manja.