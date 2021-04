Ambasadorja Kim: “Reforma në Drejtësi investimi më i madh i SHBA për Shqipërinë”

Ambasadorja e SHBA-ve, Yuri Kim, e ftuar në emisionin “Përballë”, tha se Reforma në Drejtësi, është një nga investimet më të mëdha të SHBA-së, për Shqipërinë.

Ajo theksoi se SHBA ka bërë pjesën e saj, ndërsa shtoi se tani i takon Shqipërisë të vendosë tullat për një demokraci më të konsoliduar.

“Jam vetëm një e huaj në vendin tuaj, në fund të fundit e vendos populli shqiptar. Mendoj që çdo vend është i ndryshëm dhe duhet të marrë në konsiderata. Po i kthehem diçkaje që ju thatë, jo thjeshtë Reforma në Drejtësi, por investimet.

Demokracia dhe e erëndshmja e Shqipërisë nuk do të jetë që dikush të ndërton një shtëpi dhe ti thjesht jeton. Kemi të bëjmë me një projekt të vështirë, ju dhe unë. Të gjithë miqtë tuaj anembanë botës, përfshirë BE. Është një projekt që e ndërmarrim së bashku dhe duhet ta ndërtojmë tullë pas tulle, e ju të jetonin në Shqipëri. Është një projekt që duhet ta ndërtoni dhe ne do ju ndihmojnë.