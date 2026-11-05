Ambasadorja e Bashkimit Europian në Tiranë, Sofia Moreira de Sousa, deklaroi se progres-raporti i Komisionit Europian për Shqipërinë jep një mesazh pozitiv për ecurinë e vendit në rrugën drejt integrimit, por njëkohësisht evidenton fusha ku nevojiten reforma dhe përpjekje të mëtejshme, veçanërisht në luftën kundër korrupsionit, lirinë e medias dhe mbrojtjen e mjedisit.
Pas dorëzimit të progres-raportit vjetor të Komisionit Europian për Shqipërinë, ambasadorja e Bashkimit Europian në Tiranë, Sofia Moreira de Sousa, në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama, vlerësoi progresin e bërë nga Shqipëria në rrugën drejt integrimit europian.
Ambasadorja theksoi se mbeten sfida të rëndësishme në luftën kundër korrupsionit, lirinë e medias dhe mbrojtjen e mjedisit, fusha për të cilat kërkohen reforma dhe masa të mëtejshme në përputhje me standardet e Bashkimit Europian.
“Raportin ia dorëzova më herët Presidentit, tani kryeministrit dhe më pas do ta përcjell në Kuvend. Raporti është tashmë publik dhe mesazhi është i thjeshtë: Shqipëria ka ecur përpara. Kryeministër, ky mesazh pasqyron punën e vërtetë dhe të fortë të ekipit tuaj dhe angazhimin tuaj drejt BE-së. Vijimi i kësaj rruge kërkon përpjekje të vazhdueshme”, u shpreh Moreira de Sousa.
Duke u ndalur te drejtësia dhe lufta kundër korrupsionit, ajo vlerësoi punën e SPAK-ut, por theksoi se korrupsioni vijon të mbetet një sfidë serioze për vendin.
“SPAK ka marrë vlerësim pozitiv, por korrupsioni mbetet sfidë reale dhe duhet vijuar puna në këtë aspekt”, tha ambasadorja.
Një pjesë e rëndësishme e raportit lidhet me lirinë e medias. Sipas ambasadores, dekriminalizimi i shpifjes përbën një hap pozitiv, por ende nuk është i mjaftueshëm për të garantuar një mjedis plotësisht të lirë dhe të sigurt për median.
“Shpifja është dekriminalizuar pjesërisht. Ky është një hap në drejtimin e duhur, por nuk mjafton në vetvete. Financimi i medias mbetet jo transparent dhe pritet ende një reformë gjithëpërfshirëse që të adresojë të gjitha mangësitë e identifikuara”, deklaroi ajo.
Moreira de Sousa u ndal edhe te raportimet për dhunë ndaj gazetarëve, duke kërkuar trajtim prioritar të këtyre rasteve.
“Raportimet për përdorim jo proporcional të forcës së policisë ndaj gazetarëve duhet të trajtohen si çështje prioritare”, nënvizoi ambasadorja.
Lidhur me mjedisin, raporti evidenton përparim të kufizuar dhe shqetësime që lidhen me legjislacionin për zonat e mbrojtura dhe investimet strategjike.
“Për sa i përket mjedisit, përparimi ka qenë i kufizuar. Raporti konstaton se ndryshimet e vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura dhe zgjatjet e përsëritura të ligjit për investimet strategjike kanë sjellë përkeqësim të mbrojtjes së natyrës”, u shpreh ajo.
Sipas ambasadores, dispozitat ligjore që bien ndesh me njëra-tjetrën duhet të rishikohen, ndërsa projektet e mëdha zhvillimore do të vlerësohen në raport me standardet europiane.
“Dispozitat që bien në kundërshtim me njëra-tjetrën duhet të shfuqizohen, ndërsa projektet madhore, përfshirë edhe ato të planifikuara në Zvërnec, do të vlerësohen kundrejt standardeve të Bashkimit Europian”, deklaroi Moreira de Sousa.
Në përfundim, ambasadorja theksoi se procesi i integrimit ende nuk ka përfunduar, por siguroi se Bashkimi Europian do të vijojë mbështetjen për Shqipërinë deri në anëtarësimin e plotë.
“Ende nuk kemi mbërritur në fund të këtij rrugëtimi. BE-ja do të vijojë të mbështesë çdo hap të Shqipërisë në këtë drejtim”, tha ajo.
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