Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, Yuri Kim do të zhvillojë këtë të premte një takim me Presidentin Ilir Meta.

Takimi mes kreut të shtetit dhe ambasadores amerikane do të zhvillohet në orën 11:00 në Presidencë.

Nuk dihet ende tema konkrete e takimit por në fokus do të jenë zhvillimet politike, reforma zgjedhore si dhe platforma e Presidentit Meta me 14 pika, e cila u publikua rreth një javë më parë.

Takimi i diplomates amerikane me Presidentin vjen pas negociatave të gjata me palët politike për kodin e ri zgjedhor, ku siç duket Kim do ta njohë Presidentin me përmbajtjen e draftit të hartuar që pret firmën e kryeopozitarit Lulzim Basha.

g.kosovari