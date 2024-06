Ambasador Edmond Trako i ftuar në emisionin Shqip nga Dritan Hila në DritareTv foli për gjyqin që humbi Berisha në Britani të Madhe. Ai tregoi arsyet përse nuk iu hoq non-grata Berishës, pas kërkesës. Sipas Trakos ajo non-grata nga DASH-i dhe Britania e Madhe ishte arsyeja që u shkërmoq PD-ja pasi Berisha e përdori për t’u përballur me këtë damkë.

Edmond Trako: Home Office dha një material prej gati 25 faqesh. Unë di që ka akuza të forta ndaj Berishës. Unë e kam pritur që kërkesa nuk do miratohej, nuk do i hiqej non-grata. Të njëjtin fat pati edhe për gjyqin për librin “Çunat dhe armët” në Miami, me të birin. Janë zhvilluar disa gjyqe. Pati fakte të nxjerra nga zyra serioze, një shtet serioz, që i ka dhënë dhe i jep botës diplomatike drejtimin dhe është në pararojë. Ky ishte dhe shkaku që u shkërmoq PD-ja.

Për të përballuar këtë damkë non-grata ata përderën PD-në, e shkërmoqën fare. Kur u bënë kuvendet e famshme të 11-12 dhjetorit është e vërtetë që nëntor Basha e pezulloi Berishën, por nuk qe përjashtuar. Në këtë moment Berisha ishte anëtar i PD-së. U bë Kuvendi i 11-ës. Kush e pengonte që të kandidonte në kuvendin e 18-ës dhe ta shkërmoqte në sallë me militantët që kishte nga mbrapa. Po ta bënte këtë mbaronte lufta që duhej më mbrapa për t’u ngritur feniksi nga hiri, për te folur për Foltoren.

Dritan Hila: Ju mendoni që Berisha e kishte të njëjtën forcë në PD, edhe pasi u shpall nona-grata nga DASH.

Edmond Trako: Po e kishte sepse disa javë më parë ai e kishte puthur në dy faqet Lul Bashën te Pallati i Kongreseve, ku nuk pipëtiu njeri./mj