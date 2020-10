“Nuk është rastësi që jam sot në Gjirokastër sepse nis java e gjuhës italiane dhe nuk ka vend më të mirë se sa në një shkollë ku mësohet gjuha italiane” – tha Bucci. Pasi ka zhvilluar takim me kryebashkiakun Flamur Golemi ambasadori italian u shpreh optimist për çeljen e Shtëpisë Italiane në Gjirokastër, në një godinë historike.

“Numri i turistëve italian në Shqipëri është në rritje, dhe ka vëmendje të shtuar për Gjirokastrën. Ka interes për investime në zonë, ndaj mësimi i gjuhës italiane do të sjell përfitim për ata që do punojnë në turizëm. Kam bërë një takim me ministren e arsimit Kushi për të zhvilluar më shumë italishten” – tha Golemi.

Ambasadori italian garantoi përfshirjen e “Aso Restaurit” në Gjirokastër çka do të mundësojë restaurimin e objekteve arkitektonike të qytetit të gurtë dhe ruajtjen e vlerave historike.

“Folëm me kryetarin për hapjen e një shtëpie italiane në Gjirokastër, në një godinë historike. Kemi bërë para një jave takim me organizaten e restaurimeve “Aso Restauri” dhe dëshirojmë që ta sjellim edhe në Gjirokastër pasi ka mundësi për restaturime në qendren historike” – tha Bucci.

Java e Gjuhës Italiane zhvillohet çdo vit në datat 19 deri 25 tetor me qëllim përhapjen e kësaj gjuhe e kulture në mbarë botën. (Shqiptarja.com)