Senati i Shteteve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë që autorizon shqyrtimin dhe votimin në bllok të 74 emërimeve të administratës amerikane në Kalendarin Ekzekutiv, përfshirë kandidaturën e Eric Wendt për ambasador të SHBA-ve në Shqipëri.
Rezoluta u miratua të enjten, 30 korrik, me 50 vota pro dhe 47 kundër, sipas vijave partiake. Tre senatorë – Marsha Blackburn, Mitch McConnell dhe Thom Tillis, abstenuan nga votimi.
Lista e emërimeve të përfshira në rezolutë përfshin edhe Eric Wendt, i nominuar për pozicionin e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Shqipërisë. Megjithatë, miratimi i Rezolutës nuk përbën konfirmimin e tij si ambasador.Nominimi
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