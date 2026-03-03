Ambasadori i OSBE në Shqipëri, Michel Tarran, në fjalën e mbajtur në tryezën e konsultimit mbi projektligjin “Për Financimin e Partive Politike”, e cilësoi rifillimin e punës së komisionit si një sinjal pozitiv në një moment vendimtar për vendin.
Sipas tij, Shqipëria duhet të ketë parasysh katër elementë kyç në hartimin dhe zbatimin e kuadrit ligjor për financimin e partive politike, që lidhen me transparencën, barazinë, burimet financiare dhe njerëzore dhe sanksionet efektive. Ambasadori theksoi se kuadri i financimit të partive politike do të mbetej i paplotë nëse nuk adresohen edhe rekomandimet që lidhen me fushatat zgjedhore. Ai iu referua raportit të OSBE-së të vitit 2015 dhe atyre të mëparshme, të cilat kanë evidentuar disa fusha ku nevojitet rishikim i legjislacionit.
“Shqipëria ndodhet në një moment vendimtar. Duhen pasur parasysh katër pika, transparencë, deklarim i plotë i të ardhurave të partive politike; barazia, zbatimi i institucioneve mbikëqyrëse; burime të mjaftueshme financiare e njerëzore për të ushtruar kontrollin; sanksione efektive dhe proporcionale për të dekurajuar mos respektimin e ligjit.
Thelbësore është se kuadri i financimit të partive politike, do të bëhej i pa plotë pa adresuar rekomandimet për fushatat zgjedhore. Raporti i OSBE për 2015 dhe ato të mëparshme, evidentoi një sërë fushash ku duhet të rishihet kuadri ligjor”, tha Tarran, teksa mbështeti dialogun mes palëve në komision.
“Jemi të gatshëm të mbështesim komisionin në dialogun mes palëve”, u shpreh Tarran, duke nënvizuar se koha është vendimtare, pasi në pranverën e vitit 2017 pritet të zhvillohen zgjedhjet lokale.
