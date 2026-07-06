Ambasadori i Gjermanisë, Karl Bergner, mori pjesë në ceremoninë përkujtimore në Borovë, ku u kujtuan viktimat e masakrës së 6 korrikut 1943. I pyetur për protestat në Shqipëri ambasadori u shpreh se çdo aktivitet i shoqërisë civile në përputhje me vlerat e BE është i mirëpritur. Ai theksoi se protestat e dhunshme nuk janë në përputhje me këto vlera.
“Çdo aktivitet i shoqërisë civile që zhvillohet në përputhje me vlerat e Bashkimit Evropian është i mirëpritur. Protestat e dhunshme nuk janë në përputhje me këto vlera. Kush mban përgjegjësi për aktet e dhunës është ende çështje që duhet të sqarohet”, tha Bergner.
Lidhur me masakrën e Borovës, ambasadori u shpreh se: “Do të doja të shtoja se kjo është një ditë për të mësuar nga e shkuara, për të nderuar viktimat, për të ndarë dhimbjen me familjet e tyre dhe për të parë përpara.”
Ai shprehu mbështetjen për Shqipërinë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian duke shtuar se “jemi të lumtur që populli shqiptar është i përkushtuar ndaj këtyre parimeve”.
“Mbështetja jonë është veçanërisht në aspektin teknik të procesit, por vlerësojmë edhe të gjithë ata që në jetën e përditshme mbrojnë sundimin e ligjit, mjedisin dhe vlerat evropiane”, vijoi ambasadori.
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