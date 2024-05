Ndryshe nga vende të tjera, klasa politike, qytetarët dhe media në Shqipëri shpesh i shohin diplomatët e huaj të luajnë rolin e “pajtuesit” kur bëhet fjala për zgjidhjen e problemeve të brendshme.

Por ambasadori i Bashkimit Europian në Shqipëri, Silvio Gonzato, i cili ishte i ftuar në podkastin “Inside Albania” nga Alice Taylor këtë të shtunë, deklaroi se nuk është roli i tij të komentojë politikën e vendit, por thjesht t’i tregojë Shqipërisë gjërat e duhura në rrugën drejt integrimit në BE.

“E dija që ambasadori i BE-së këtu ka rëndësi, ndaj ajo që thua duhet peshuar me kujdes. Por, unë gjithashtu respektoj shumë sovranitetin e këtij vendi. Mendoj se është një demokraci e pjekur dhe roli im nuk është ai i një komentuesi politik. Nuk jam këtu për të thënë, kjo është e mirë, kjo është e keqe. Unë më shumë e shoh rolin tim që të them ndonjëherë, nëse e bëni këtë, kjo nuk është në përputhje me objektivat tuaja afatgjata për t’iu bashkuar BE-së. Kjo nuk po shkon në rrugën e duhur, veçanërisht kur thuhet e kundërta,” shpjegoi Gonzato.

“Padyshim, ndonjëherë kam shprehur mendimin tim që, për shembull, të trajtohej situata në parlament, që vendi të kthehej në jetën normale parlamentare, thjesht sepse mendova se ky ishte një kusht kyç për miratimin e atyre reformave që Shqipëria duhet të miratojë. Kështu që mendova se ishte pjesë e rolit tim për ta ndihmuar Shqipërinë drejt anëtarësimit në BE. Përveç kësaj, nuk mendoj se roli im është që të jap udhëzime. Privatisht, mund të përcjell mesazhe, por përpiqem vërtet të frenohem nga marrja e qëndrimeve publike. Kam pasur një takim me disa gazetarë që thanë, pse nuk flisni më shumë, apo politikanë që më dërgojnë letra për situata që mund të jenë për të ardhur keq, por që mendoj se duhen trajtuar nga politikanët. Nuk janë për mua,” shtoi Gonzato.

Sa i takon situatës kaotike në parlament ku një pjesë e opozitës bojkotoi punimet normale, protestoi dhe madje ndezi zjarre, ambasadori u shpreh i lumtur për përfundimin e kësaj periudhe.

“Kam kaluar disa herë mesazhe privatisht dhe publikisht duke thënë se ishte e rëndësishme që të gjenin një rrugë për të ecur përpara dhe një rrugë që do ta lejonte edhe opozitën të luante rolin e saj. Le të jemi të qartë. Mendova se mënyra se si po sillej një pjesë e opozitës në kuvend po dëmtonte, në fakt, reputacionin e institucionit dhe të vendit. Kështu që jam shumë i kënaqur që kjo mbaroi. Megjithatë, siç e shoh unë, situata dhe ky ‘armëpushim’, le të themi se është i brishtë dhe duhet ushqyer. Një shqetësim që kam, për shembull, është se pjesë e marrëveshjes ishte krijimi i këtyre dy komisioneve hetimore. Dhe shoh tani që edhe Komisioni i Shëndetësisë dhe përsëri Komisioni për Sistemin TIMS kanë vështirësi për të ecur përpara dhe se shumica dhe opozita nuk po gjejnë një kompromis dhe kjo është absolutisht e nevojshme.”

Kur bëhet fjalë për votën e diasporës, e cila debatohet prej kohësh dhe merr vëmendje të shtuar kur afrohet periudha zgjedhore, diplomati tha:

“Nuk bëhet fjalë edhe aq për ta mbështetur apo jo, në kuptimin që nuk kemi një praktikë të konsoliduar të BE-së për këtë. Disa shtete Anëtare kanë, disa shtete anëtare jo, dhe me modalitete të ndryshme. Por mendoj se ekziston një vendim i Gjykatës Kushtetuese që duhet trajtuar. Dhe, në fakt, kam lexuar kohët e fundit se tani ka një marrëveshje brenda këtij lloj mekanizmi të ndërtimit të konsensusit, që duhet të gjejnë një mënyrë, qoftë në internet, qoftë me postë. Ka organe kompetente që mund t’i këshillojnë politikanët këtu në Shqipëri për rrugën më të mirë dhe më të mundshme për të ecur përpara.”

I pyetur për garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme teksa Shqipëria i afrohet vitit zgjedhor 2025, Gonzato theksoi një element kyç përse rezultati duhet të pranohet nga të gjitha palët.

“OSBE/ODIHR ka monitoruar zgjedhjet e mëparshme vendore dhe mendoj se kanë dhënë një sërë rekomandimesh. Mendoj se kjo duhet të jetë gjithashtu pjesë e paketës që parlamenti duhet të miratojë në mënyrë që të përgatitet për raundin e ardhshëm të zgjedhjeve të përgjithshme. Dhe këtë duhet ta bëjë në mënyrën më gjithëpërfshirëse të mundshme. Arsyeja pse po e them është se është e rëndësishme që sido që të jetë rezultati, të pranohet nga të gjitha palët. Përndryshe, do të fillojmë një mandat të ri parlamentar me baza të gabuara, me tensione, bojkote, e të tjera, gjëra që Shqipëria i ka njohur në të kaluarën. Dhe sinqerisht, në këtë fazë të historisë së Shqipërisë, kjo duhet të jetë një gjë e së kaluarës,” përfundoi Gonzato./m.j