Kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri i ka dorëzuar ditën e sotme progres-raportin e Komisionit Evropian, liderit të demokratëve Lulzim Basha. Në një postim në llogarinë e tij në Twitter, Luigi Soreca shprehet se roli i opozitës është esencial në monitorimin dhe implementimin e rekomandimeve që bëhen nga KE në raportin për integrimin.

Ambasadori bën po ashtu të ditur se në Selinë Blu u bë edhe një diskutim i përgjithshëm rreth agjendës parlamentare për muajt në vijim.

“BE ka besim tek roli pozitiv i luajtur nga lidershipi i PD në këtë moment të rëndësishëm politik për Shqipërinë në rrugën drejt anëtarësimit në BE.”.

1/2 Today I was pleased to hand over the @EU_Commission 2021 Report on #Albania🇦🇱 to DP Chairman @lulzimbasha_al.

The role of the opposition is essential in monitoring the implementation of the recommendations contained in the Report. We also had a thorough discussion on DP… pic.twitter.com/KtLj3NTdOd

— Luigi Soreca🇪🇺 (@LSorecaEU) October 22, 2021