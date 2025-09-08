Rusia goditi një ndërtesë qeveritare ukrainase me municion thërrmues, thotë ambasadorja e BE-së në Ukrainë.
Sipas mediave të huaja, Katarina Mathernova po viziton ndërtesën e kabinetit të ministrave në Kiev pas sulmit të djeshëm, së bashku me krerët e tjerë të misioneve diplomatike.
“E pashë me sytë e mi: Putini e di saktësisht se çfarë po bën. Raketa balistike Iskander që goditi kabinetin e ministrave ishte e drejtuar pikërisht aty – në zemër të qeverisë së Ukrainës”, thotë ajo.
“Na treguan mbetje të konsiderueshme të raketës aktuale. Dhe një mori shrapnelash që vinin nga municionet thërrmuese të ngulitura në raketën Iskander”, vijoi ajo më tej.
Ajo përshkruan një “vrimë të madhe” të lënë nga një goditje e drejtpërdrejtë në çati.
“Vetëm falë dështimit të raketës për të shpërthyer plotësisht, e gjithë ndërtesa nuk u shndërrua në rrënoja”, tha ajo më tej.
Ajo vazhdon: “Provat e kësaj beteje ekzistenciale janë pikërisht para nesh: Putini po synon qëllimisht linjat jetësore të vendit – qeverinë e tij, energjinë e tij, njerëzit e tij”.
