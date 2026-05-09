Gjatë aktiviteteve të Javës së Europës në Tiranë, ambasadori i Bashkimit Europian, Silvio Gonzato, ka dhënë detaje të rëndësishme mbi ecurinë e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë, duke u ndalur te raporti IBAR. Gonzato bëri të ditur se Komisioni Europian ka dorëzuar tashmë vlerësimin e tij, i cili ka rezultuar pozitiv sa i takon përmbushjes së piketave të përkohshme nga ana e Shqipërisë.
Sipas diplomatit, ky dokument i rëndësishëm i hap rrugën diskutimeve në grupet e punës me përfaqësuesit e shteteve anëtare, të cilët do të shqyrtojnë kalimin në fazën tjetër të negociatave. Ai theksoi se “Kapitulli i Themeloreve” mbetet prioritar, duke qenë i pari që hapet dhe i fundit që mbyllet në këtë proces kompleks.
Ambasadori sqaroi se vendimmarrja kërkon tashmë konsensusin e të gjitha vendeve anëtare, pas dritës jeshile të dhënë nga ekspertët e Komisionit. Ky hap shënon një moment kyç për aspiratat integruese të vendit, duke dëshmuar progresin e bërë në reformat jetike.
“Së pari, grupi i punës përbëhet nga përfaqësuesit e shteteve anëtare të Bashkimit Europian, pra një grup diplomatësh. Komisioni Europian, në fakt, e ka dorëzuar raportin e njohur si IBAR, ku vlerësohet nëse Shqipëria ka përmbushur piketat e përkohshme, në mënyrë që të kalohet në fazën tjetër. Raporti ka bërë një vlerësim pozitiv; tashmë janë shtetet anëtare ato që do ta diskutojnë. Nuk hidhet në votim, sepse kjo është e drejta e Komisionit. Kapitulli i Themeloreve është i pari që hapet dhe i fundit që mbyllet. Është një diskutim që kërkon mendimin e të gjitha shteteve anëtare”, tha Gonzato.
