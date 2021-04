Ambasadori i Britanisë së Madhe Duncan Norman ka përgëzuar kryeministrin Edi Rama dhe Partinë Socialiste për fitoren e zgjedhjeve parlamentare.

Ambasadori i Britanisë së Madhe Duncan Norman ka përgëzuar kryeministrin Edi Rama dhe Partinë Socialiste për fitoren e zgjedhjeve parlamentare.

Ambasadori përgëzon edhe shqiptarët për pjesëmarrjen e lartë pavarësisht kufizimeve që imponon pandemia.

Ashtu si homologët e tij, amerikania Kim dhe gjermani Zingraf, ambasadori britanik përgëzon edhe Partinë Demokratike për fushatën e fortë.

“Britania e Madhe e ka mbështetur dhe ka ndjekur përgatitjen dhe mbajtjen e këtyre zgjedhjeve në Shqipëri. Ne na vjen mirë që pamë zbatimin e kornizës zgjedhore dhe dëshmuam që qytetarët votuan në një numër të madh. Ne inkurajojmë institucionet shqiptare që të hetojnë të gjitha parregullsitë e pretenduara,” shton Duncan Norman./ b.h

Congratulations to PM @Ediramal and the SP on the results of the parliamentary election, and to the 🇦🇱 people for their participation, despite this year’s COVID limitations.

We also acknowledge the strong policy based campaign run by the DP and the electoral gains they made.

— Duncan Norman (@DNormanFCDO) April 28, 2021