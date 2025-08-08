Ambasadori i SHBA në Izrael, Mike Huckabee, ka reaguar ashpër ndaj kryeministrit britanik Keir Starmer, pasi ky i fundit i kërkoi qeverisë izraelite të “rishikojë menjëherë” planin për marrjen e kontrollit të Gazës. Përmes një postimi në platformën X, Huckabee sulmoi drejtpërdrejt liderin britanik duke e akuzuar për qëndrim të butë ndaj Hamasit.
“Pra, Izraeli pritet të dorëzohet përballë Hamasit dhe t’i ushqejë ata, ndërkohë që pengjet izraelite po vdesin nga uria? A e dorëzoi Britania veten përpara nazistëve dhe ua çoi ushqime? Nëse Starmer do të ishte kryeministër në atë kohë, Britania sot do fliste gjermanisht”, shkroi Huckabee.
Reagimi i tij erdhi pasi Starmer e quajti “të gabuar” planin izraelit për të mposhtur Hamasin dhe për të marrë kontrollin e Gazës, duke e konsideruar si veprim që mund të shkaktojë “më shumë masakra dhe jo zgjidhje”.
Starmer shtoi se “ajo që nevojitet është një armëpushim i menjëhershëm, ndihmë humanitare dhe lirimi i të gjitha pengjeve”. Ai pohoi se Britania po punon me aleatët për një zgjidhje afatgjatë që synon paqen përmes një zgjidhjeje me dy shtete.
Ndërkohë, Huckabee, pastor evangjelist dhe mbështetës i flaktë i Izraelit, ka qenë i njohur edhe më parë për deklarata të forta. Ai ka vënë në dyshim vetë ekzistencën e popullit palestinez dhe ka deklaruar se ata mund të vendosen në vende fqinje si Siria, Jordania apo Egjipti.
Në korrik, ai kishte krahasuar njohjen e Palestinës nga Franca me “një fitore për nazistët pas Luftës së Dytë Botërore”.
