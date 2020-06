Nje ditë pasi ambasadorja e SHBA-se, Yuri Kim deklaroi se “tashme topi eshte ne fushen e Bashes”, sa i takon marreveshjes mes paleve per Reformen Zgjedhore, kane rinisur serish sot levizjet e nderkombetareve.

Paraditen e sotme, ambasadori i Britanise, ai i OSBE-se dhe ambasadorja e SHBA-se, kane zbarkuar ne zyren e ambasadorit te BE-se, Luigi Soreca.

Takimi mes tyre qe ka zgjatur rreth nje ore erdhi pas takimeve te gjata te nje dite me pare ne rezidencen e amasadores se SHBA-se, qe nuk prodhuan nja marreveshje mes paleve per Reformen Zgjedhore, por sikunder theksoi ambasadorja Kim, “Ne kemi atë që mund të jetë një marrëveshje shumë e mirë. Është një marrëveshje që do ta vendosë Shqipërinë në mënyrë të patundur drejt anëtarësimit të saj në BE”.

Pasi dolen nga selia e BE-se, Ambasadoret nuk paten asnje deklarate per mediat.

g.kosovari