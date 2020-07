Pas rregullave të reja nga BE për udhëtimet, ambasada holandeze në Shqipëri ka publikuar një sqarim në lidhje me mundësitë e udhëtimeve të shtetasve të saj për në Shqipëri.

Sipas ambasadës, Holanda ka ndjekur rekomandimin e BE-së, që sugjeron të hapen kufijtë me 14 vende jashtë BE-së, kjo listë do të rishikohet çdo dy javë.

Në njoftimin në Facebook thuhet se Holanda vazhdon të ruajë nivelin “portokalli” të alarmit me Shqipërinë, që do të thotë se autoritetet holandeze nuk i këshillojnë udhëtimet drejt Shqipërisë, përveç rasteve të domosdoshme. Udhëtimet për pushime nuk konsiderohen të domosdoshme.

Nga Shqipëria drejt Holandës do të lejohen të udhëtojnë vetëm personat me pasaportë të BE-së, si dhe ata që kanë leje qëndrimi për në BE.

Udhëtimet për në Holandë mund të realizohen nëpërmjet linjave ajrore, nga Tirana drejt Vjenës, Beogradit e Athinës, të cilat i kanë hapur kufijtë edhe me Shqipërinë, edhe me Holandën. Ndërsa nëpërmjet Italisë mund të udhëtohet edhe me traget.

Për sa i përket rrugëve tokësore, Ambasada njofton se Shqipëria i ka kufijtë e hapur me disa vende, por këto vende mund të kenë kufizime me Holandën, ndaj udhëtarët këshillohen të bëjnë kujdes.

Po ashtu, udhëtarët që shkojnë nga Shqipëria në Holandë këshillohen që të vetizolohen për 2 javë, por ky rekomandim mund të ndryshojë në ditët e ardhshme.

