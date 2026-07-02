Pas një periudhe 30 ditore pa asnjë njoftim për qytetarët amerikanë, ambasada amerikane, i është kthyer njoftimeve „të rëndësishme” që i bën para demonstratave të dhunshme. Në një njoftim në faqen zyrtare ambasada amerikane paralajmëron se priten demonstrate të dhunshme në Tiranë dhe qytete të tjera.
Vendndodhja: Në të gjithë vendin; Tirana, Bulevardi Deshmoret e Kombit midis Sheshit Skënderbej dhe Sheshit Nënë Tereza, Zyra e Kryeministrit
Data/Ora: Në vazhdim
Demonstratat e natës vazhdojnë përpara ndërtesës së Kryeministrit, e cila ndodhet në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit” midis Sheshit “Nënë Tereza” dhe Sheshit “Skënderbej”. Protesta të tjera mund të zhvillohen në ditët në vijim dhe potencialisht në qytete të tjera. Ndërsa protestat dhe tubimet e mëdha shpesh fillojnë në mënyrë paqësore, situatat mund të ndryshojnë shpejt. Protestat mund të zgjerohen në zonat e afërta, duke përfshirë ndërtesa të tjera qeveritare. Mund të pritet prani e shtuar e policisë, mbyllje rrugësh, devijime dhe ndërprerje të trafikut në orët para dhe gjatë protestave. Nëse ndodheni në një qytet ku ka një protestë, ju lutemi qëndroni vigjilentë dhe i jepni përparësi sigurisë suaj personale. Monitoroni median lokale dhe ndiqni udhëzimet e autoriteteve lokale të zbatimit të ligjit për informacionet më të fundit.
Forconi qëndrimin tuaj të sigurisë duke praktikuar zakonet e mëposhtme:
Veprimet që duhen ndërmarrë:
Qytetarëve amerikanë u këshillohet të shmangin demonstratat.
Jini të vetëdijshëm për mjedisin përreth. Kufizoni shpërqendrimet si telefonat ose kufjet në publik.
Monitoroni median lokale.
Gjithmonë keni një plan emergjence ose strategji daljeje.
Mbani një profil të ulët.
https://al.usembassy.gov/demonstration-alert-u-s-embassy-tirana-albania-thursday-july-2-2026/
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