Nga Rigels Seliman

Në një periudhë historike ku Shqipëria përballet me sfida të mëdha në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, institucionet që angazhohen për të garantuar sundimin e ligjit dhe drejtësinë kanë një rëndësi të jashtëzakonshme. Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), me në krye prokurorin Altin Dumani, është një aset i pazëvendësueshëm për vendin, duke luajtur një rol kyç në pastrimin e administratës shtetërore dhe forcimin e shtetit të së drejtës. Pavarësisht sulmeve dhe kundërshtimeve të forta, SPAK ka dëshmuar se është një bastion i integritetit dhe drejtësisë në Shqipëri.

Altin Dumani, me eksperiencën e tij të gjatë në sistemin e drejtësisë, ka udhëhequr SPAK me një angazhim të palodhur për të luftuar korrupsionin dhe për të sjellë para drejtësisë ata që abuzojnë me pushtetin. Ky institucion ka arritur të dërgojë në gjykatë persona të fuqishëm, që dikur ishin të pandëshkueshëm dhe të paprekshëm. Megjithatë, kjo rrugë e mundimshme dhe e vështirë ka sjellë edhe shumë sulme dhe presione ndaj Dumanit dhe SPAK-ut, si nga individë të lidhur me strukturat kriminale, ashtu edhe nga segmentet e politikës që kanë pasur interesa për të mbrojtur korrupsionin.

Kjo, megjithatë, nuk e ka trembur atë dhe as ka ndaluar SPAK-un në misionin e tij. Përkundrazi, sulmet dhe presionet kanë pasur një efekt të kundërt: ato kanë forcuar më shumë angazhimin dhe vendosmërinë për të çuar përpara hetimet dhe procedurat gjyqësore që ndihmojnë në pastrimin e institucioneve shtetërore dhe forcimin e shtetit ligjor. Në një vend si Shqipëria, ku ndonjëherë duket se korrupsioni është i rrënjosur thellë, angazhimi i SPAK për të dhënë llogari për veprimet e pushtetarëve dhe funksionarëve të lartë është një frymë e re, një mundësi për të ndërprerë zinxhirin e korrupsionit dhe për të siguruar se ligji është i barabartë për të gjithë.

Madje në një kohë kur shumë herë është vështirë të besosh se sistemi mund të ndryshojë, Prokuroria e Posaçme (SPAK) ka bërë hapa të mëdhenj drejt drejtësisë, duke zbuluar dhe hetuar krime të rënda, që prekin drejtpërdrejt jetën e qytetarëve dhe të ardhmen e vendit. Ky institucion është më shumë se një strukturë ligjore; është një simbol i shpresës për qytetarët shqiptarë, që kanë shumë kohë që presin një drejtësi të pakompromis dhe pa ndikime politike.

Nuk është e lehtë të qëndrosh dhe të luftosh në një betejë që duket e përbuzur nga shumë, por Altin Dumani dhe SPAK po e bëjnë këtë. Ata po krijojnë një precedent të ri në Shqipëri, ku asnjë individ nuk është mbi ligjin dhe çdo akt korrupsioni, pavarësisht se nga kush është bërë, do të ketë pasoja. Pavarësisht sfidave dhe sulmeve, qëllimi i SPAK është i qartë: krijimi i një sistemi drejtësie të pavarur dhe të paanshëm, që do t’i shërbejë shoqërisë shqiptare dhe do të ofrojë një mundësi reale për të ndërtuar një të ardhme më të drejtë dhe më të sigurt për të gjithë.

Shqipëria ka nevojë për heronj që të luftojnë për të drejtat e qytetarëve dhe për të siguruar që vendi të ecë përpara në rrugën e integrimit në Bashkimin Europian dhe të krijojë kushte për zhvillim ekonomik dhe social. Altin Dumani dhe SPAK janë pikërisht këta heronj të paepur, që po bëjnë ndryshimin e domosdoshëm. Me guximin dhe vendosmërinë e tyre, ata po krijojnë një Shqipëri më të pastër nga krimi dhe korrupsioni, një Shqipëri që ka gjithnjë e më shumë mundësi të jetë një shembull i zhvillimit dhe drejtësisë për rajonin dhe më gjerë.

Në fund, është e qartë se lufta për drejtësi është një rrugë e gjatë dhe e vështirë, por me institucione si SPAK dhe prokurorë si Altin Dumani, Shqipëria është në rrugën e duhur për të ndërtuar një të ardhme më të ndershme dhe më të shëndetshme. Ata janë një aset kombëtar, që, pavarësisht pengesave, po shkërmoqin korrupsionin dhe krimin, duke dhënë shpresë dhe besim për një Shqipëri të ndryshuar.