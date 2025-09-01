Regjisori i njohur Altin Basha ka ndarë emocionet dhe reflektimet e tij pas ndarjes nga jeta të mjeshtrit të madh të kinemasë shqiptare, Dhimitër Anagnosti. Në një lidhje direkte për Klan News me moderatorin Drini Zeqo, Basha tha se humbja e Anagnostit është e pazëvendësueshme për kulturën dhe artin shqiptar.
“Kontributi i tij në historinë e kinemasë shqiptare është i paçmuar, i jashtëzakonshëm dhe humbja fizike e një personaliteti si Anagnosti është një humbje edhe për komunitetin e kulturës shqiptare. Për fat të mirë, brenda keqardhjes për humbjen fizike të tij, ne dhe brezat e ardhshëm kanë mundësinë që kinemanë e tij ta ndjekim dhe ta shijojmë dhe, nëpërmjet saj, të kuptojmë si është zhvilluar arti në kulturën shqiptare, por nga ana tjetër, me anë të asaj kinemaje të arrijmë të kuptojmë një copë nga historia e Shqipërisë”, u shpreh Basha.
Ai theksoi se veprimtaria e Anagnostit ishte një pasqyrë e karakterit të tij, ku spikasnin skrupuloziteti, vëmendja ndaj detajeve dhe përkushtimi i rrallë artistik.
“Në tërësi kinemaja e Anagnostit ngjan edhe me natyrën dhe me karakterin e tij që ishte një artist skrupuloz, i vëmendshëm, detajist, i shkëlqyer. Kinemaja është një art në të cilin regjisori duhet të bëjë hesapet dhe të ekuilibrojë një mur shumë të madh të shumë elementëve, siç janë kamerat, ndriçimi, interpretimi, skenari dhe shumë elementë të tjerë. Pra, në këtë kuptim, duke qenë një njeri skrupuloz, një artist i vërtetë, Anagnosti dinte të gjente masën e duhur në harmonizimin e të gjithë këtyre elementëve dhe në estetizimin e tyre”, u shpreh Basha.
Dhimitër Anagnosti, një nga figurat më të shquara të kinematografisë shqiptare, ka lënë pas një trashëgimi të vyer filmash që mbeten gjurmë të pashlyeshme në kulturën dhe identitetin e vendit. Me ndarjen e tij nga jeta, Shqipëria humbi një nga emrat e saj më të mëdhenj të artit, por kinemaja e tij do të mbetet përherë një dritare për të kuptuar artin dhe historinë e shqiptarëve.
Leave a Reply