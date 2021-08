Nga Plator Nesturi

Gushti nuk parashikon pushime për politikën. Për maxhorancën natyrisht që jo, pasi deri në fillim shtatori duhet të përcaktojë dhe kabinetin e ri dhe figura të tjera drejtuese të institucioneve. Por nuk është vetëm ky fakt ndërsa shihet se nuk do të jetë një procedurë normale e nisjes së një mandate të ri qeverisës. Shtatori paraqet një shumëllojshmëri alternativash se si mund të nisë jeta parlamentare e më tej ecuria e klimës politike në vend. Dhe për këtë gjatë gushtit të gjitha palët do të jenë të okupuara për të përcaktuar qëndrimet, strategjitë dhe tempin e gjuhës që do të përdorin. Do të jetë e ashpër si vazhdimësi e betejës politike pa princip, apo e zhveshur nga pasionet dhe për të projektuar një të ardhme ndryshe. Do të kapet ky moment politik për një detantë paqeje, shprese dhe bashkëpunimi që ti vlejë vendit me reforma dhe fokusim energjish për zhvillimin, apo nuk do i ndahet dot trashëgimisë së gjuhës shpellore dhe të kanibalizmit politik për të shqyer tërbimshëm kundërshtarin dhe me këtë rast edhe vendin.

Përpara Ramës dhe Bashës ka një sërë alternativash për të vendosur, por që gjithsesi vendimet do të jenë të ndërvarur dhe qëndrimet e tjetrit. Deri më tani ka një dorë të shtrirë nga Rama për bashkëpunim por që nuk duhet se për sa kohë do të mbetet e zgjatur ndërsa nga pala tjetër ekziston ende gjuha e drunjtë. Gjithsesi deri në fund të gushtit do të shihet qartë se çfarë drejtimi do marrë vjeshta si stinë e parlamentarizmit. Thirrjet nga ana e ndërkombëtarëve, dhe konkretisht në editorialin e djeshëm të ambasadores së SHBA ishin për një klimë të re e bashkëpunimi midis dy aktorëve kryesorë, si një periudhe e re të besimit reciprok me të cilin mund të pastrohet dhe korrupsioni, dhe lidhjet e krimit me politikën. Në këtë aspekt, gushti mund të jetë dëshmi e reflektimit për të pastruar që më parë dhe listën e deputetëve që do të paraqiten në Kuvend, por dhe si letër lakmusi se çfarë drejtimi do të marrin më tej partitë kryesore politike. Dhe nuk është fjala thjesht tek çështja Berisha dhe përfaqësimi i tij në parlament. Shtimi interesave amerikanë në rajon dhe vëmendja e shtuar për Shqipërinë është pikërisht ai moment politik që duhet përqafuar nga të gjithë por dhe që vete në favor të interesave të vendit. Mesazhi është shprehur qartë: Shqipëria duhet të jetë vend partner, jo problem. Gjithsesi edhe problemi mund të evidentohet lehtësisht se ku qëndron.