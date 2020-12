I pyetur në konferencën e fundvitit me gazetarët sa siguri ka që do të jetë sërish kryeministër pas zgjedhjeve të 25 prillit, Rama tha se kështu do të ndodhë, duke sulmuar dhe ironizuar kundërshtarët e tij politikë.

“Besoj që kështu do ndodhë. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me mua, ka të bëjë me ne. Sepse Shqipëria nuk mund të kthehet mbrapa. Shqipëria ka kaluar dy sprova të rënda me të cilat është ende ne proces.

Për më tepër kush është alternativa? Alternativa është Zoti na ruajt! Ilir Meta, Sali Berisha, Monika, Lulzim Basha, Nard Ndoka, Fatmir Mediu. Kush janë?! Shto ujë e shto miell, deri te tymi i Doganës. Është një alternativë e ububushme. Parafytyroni që me këta të vazhdojë rindërtimi. Të zhvillohen këto investime. Të vazhdojë procesi i pastrimit të drejtësisë. Këto janë arsyet pse Konferencën e fundvitit të ardhshëm do ta kemi sërish bashkë”, u shpreh Rama.

g.kosovari