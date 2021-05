“Mirë se vini (ktheheni) në shtëpi Max”.

Kështu, Juventusi zyrtarizon kthimin e Max Allegrit në stol.

As Interi dhe as Real Madridi, në fund trajneri nga Livorno ka zgjedhur përsëri bardhezinjtë, që i ka stërvitur tashmë midis viteve 2014 dhe 2019, me 11 trofe të fituar (përfshirë 5 tituj të Serie A radhazi) dhe dy finale të Ligës së Kampionëve të humbura.

/a.r