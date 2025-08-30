Frekuentim i festave familjare shoqërohen po ashtu me konsum më të lartë të alkoolit, i cili shpesh bëhet burim aksidentesh deri në fatalitete.
Shefi i shërbimit të toksikologjisë, Andrin Tahiri në një intervistë për Vizion Plus tregon disa nga efektet negative të alkoolit dhe pasojat e tij përtej shëndetit .
“Alkooli është një nga dukuritë sociale më të përhapura sot, një sëmundje sociale që karakterizohet nga pirja me tepricë e alkoolit, i cili sjellë efekte toksike në sistemin nervor qëndror. Ngasja e mjeteve të motorizuara në një situatë. Ulet vëmendja, përqëndrimi, pamundësi për të vlerësuar situatën më shpejtë. Si ndodh hap pas hapi? Këndi i shikimit ngushtohet, shikimi periferik dëmtohet, ka një diskordancë në perceptimin e distancave dhe objekteve, pra përkeqësohet shikimi”, tha Tahiri.
Jo të pakta janë rastet kur të rinjtë e kombinojnë alkoolin me substancat narkotike, duke e bërë rrezikun edhe më të madh për shëndetin dhe jetën e tyre, e po ashtu edhe për të tjerët.
“Sidomos tek të rinjtë alkooli, kokteilet e alkoolit si dhe përzierja me substancat narkotike që janë tejet mase të rrezikshme, sidomos tek të rinjtë sot, alkooli është më shumë perceptim si gjendje, pa llogaritur pasojat për jetën e përditshme që në pjesën më të madhe mund të shkojnë edhe deri në fatalitete”, u shpreh mjeku.
Mjeku Tahiri jep edhe një mesazh për të gjithë të rinjtë dhe drejtuesit e mjeteve: “Stop alkoolit në mënyrë kategorike, edhe nëse për të rinjtë është një festë apo një party, është e thjeshtë, të lënë mjetet e autorizuara diku dhe të marrin taksi ose të shoqërohen nga ata që nuk konsumojmë alkool. Është një zgjidhje 100% e sigurt.”
Pak ditë më parë, dy motra humbën jetën tragjikisht në një aksident automobilistik, kjo pasi drejtuesi i mjetit ishte në gjendje të rëndë të dehur në momentin e përplasjes.
